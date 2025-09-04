Azubistart bei MAINCOR: Mit 14 neuen Talenten in die Zukunft
SCHWEINFURT UND KNETZGAU – Anfang September hat MAINCOR an den Standorten in Schweinfurt und Knetzgau 14 neue Auszubildende in vielseitigen Berufen willkommen geheißen. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern, durchlaufen die Nachwuchskräfte ein umfassendes Onboarding-Programm mit Einführungsveranstaltungen, Standortbesichtigungen und Teamtrainings.
Die 14 Auszubildenden verteilen sich auf verschiedene Berufsfelder: vier Industriekaufleute, je drei Kunststoff- und Kautschuktechnologen sowie Fachlageristen, zwei Kaufleute für Büromanagement, eine Kauffrau für Marketingkommunikation und ein Mechatroniker. Geschäftsführer Dieter Pfister betonte, dass junge Talente das Fundament des Unternehmenserfolgs seien. Er freute sich besonders darüber, dass einige der neuen Azubis aus Familien stammen, in denen bereits Eltern oder Großeltern bei MAINCOR tätig sind, was das gewachsene Vertrauen zur Firma zeige.
Als mittelständisches Familienunternehmen sieht MAINCOR die Ausbildung als klares Bekenntnis zur Region. „Wir öffnen Türen für die nächste Generation – damit sie in unserer Heimat ihre Zukunft gestalten können“, so Pfister. Durch die praxisnahe Förderung trage das Unternehmen aktiv zur Fachkräftesicherung in der Region bei.
Das praxisnahe Ausbildungskonzept umfasst unter anderem Workshops, Betriebsbesichtigungen und Azubi-geführte Projekte, die von erfahrenen Ausbildern betreut werden. Die Ausbildung gilt als eine Investition in die Zukunft des Unternehmens sowie der gesamten Region. Informationen zu den Ausbildungsberufen und Bewerbungsmöglichkeiten sind auf der Website www.maincor.de verfügbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!