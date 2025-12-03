B22 wegen Unfall über zwei Stunden gesperrt – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

KITZINGEN – An der Anschlussstelle Kitzingen, zur A3, kam es auf der B22 am Montagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. In der Folge musste die Straße über zwei Stunden gesperrt werden.

Dem Sachstand nach wollte am Montag, gegen 20:55 Uhr, ein 45-jähriger serbischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Abfahrt der A3, an der Anschlussstelle Kitzingen, auf die Bundesstraße 22 in Richtung Kitzingen auffahren. Hierbei übersah er einen 21-jährigen deutschen BMW-Fahrer, der von Kitzingen kommend geradeaus fuhr.

In der Folge kollidierte der BMW mit dem Gespann und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.

Neben der Polizei Kitzingen waren auch die Feuerwehren Hörblach und Stadtschwarzach mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, musste die B22 sowie die Anschlussstelle Kitzingen über zwei Stunden voll gesperrt bleiben und es kam dadurch zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.