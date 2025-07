Backcourt komplett: BMA365 Bamberg Baskets holen Austin Crowley

BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets haben ihren Kader für die kommende Saison in der easyCredit Basketball Bundesliga weiter verstärkt: Mit Austin Crowley wechselt ein vielseitiger US-Amerikaner nach Freak City, der sowohl auf der Position des Shooting Guards als auch als Small Forward eingesetzt werden kann. Der 24-Jährige kommt mit einer starken Rookie-Saison aus Rumänien im Gepäck und unterzeichnete in Bamberg einen Einjahresvertrag.

Der 1,96 Meter große und 88 Kilogramm schwere Guard spielte in der vergangenen Spielzeit für SCM CSU Craiova in der höchsten rumänischen Liga. Dort gehörte er zu den Leistungsträgern, führte sein Team mit durchschnittlich 17,2 Punkten, 5,0 Rebounds, 3,2 Assists und einer starken Dreierquote von 39,4 Prozent in die Playoffs.

Bambergs Head Coach Anton Gavel zeigt sich überzeugt:

„Austin hat in Craiova eine tragende Rolle übernommen und sich dort in seiner ersten Profisaison einen guten Namen gemacht. Er bringt Spielintelligenz, Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft mit – und wir haben durchweg gutes Feedback über ihn erhalten. Ich freue mich auf seine Entwicklung bei uns.“

Auch der Neuzugang selbst ist motiviert:

„Ich habe mich für Bamberg entschieden, weil der Club für Entwicklung und hohe Wettbewerbsstandards bekannt ist. Die professionelle Struktur und die leidenschaftlichen Fans haben mich beeindruckt. Ich glaube, dass mich dieses Umfeld herausfordern und auf ein neues Level bringen wird.“

Von West Point nach Europa – Crowleys Basketballreise

Austin Crowley stammt aus West Point (Mississippi), wo er früh durch starke Leistungen an der West Point High School auffiel. Nach seinem Wechsel an die renommierte Sunrise Christian Academy in Kansas, wo er sich für das nationale Topturnier GEICO High School Nationals qualifizierte, führte ihn sein Weg zurück in den Süden der USA: Er begann seine College-Karriere bei Ole Miss in der SEC, wechselte dann zur University of Southern Mississippi (USM), wo er in zwei Jahren jeweils über 16 Punkte pro Partie erzielte.

In seinem letzten Jahr wurde er zum „Newcomer of the Year“ der Sun Belt Conference gekürt. Mit über 32 Minuten Einsatzzeit pro Spiel, soliden Rebound- und Assistwerten und einem ausgeprägten Defensivverhalten legte Crowley dort die Grundlage für seine Profikarriere.

Starkes Debüt in Rumänien

In seiner ersten Profi-Station bei Craiova überzeugte Crowley nicht nur mit Zahlen, sondern auch als Anführer auf dem Feld. Trotz der Playoff-Niederlage gegen den späteren Vizemeister CSM Oradea war sein Beitrag zum Erreichen der Endrunde unübersehbar – und machte ihn für europäische Clubs interessant.

Mit seinem Wechsel nach Bamberg steht dem talentierten US-Amerikaner nun der nächste Karriereschritt bevor – in einer Liga, die für physisches Spiel und hohe Qualität bekannt ist.

Die Bamberger Fans dürfen sich auf einen hungrigen, athletischen Spieler freuen, der sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen kann.