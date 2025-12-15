Auto IU

Bad Kissingen: Änderung der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung am 16.12.

15. Dezember 2025Letztes Update 15. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Aufgrund einer internen Veranstaltung schließt die Stadtverwaltung Bad Kissingen am Dienstag, den 16. Dezember, bereits ab 12:00 Uhr für den Publikumsverkehr.

Die Schließzeiten für die einzelnen Einrichtungen sind wie folgt:

Die Musikschule und die Außenstelle Zentrale Rechtsangelegenheiten, Vergabe sind zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Hinweis zur Kommunalwahl 2026

Bürgerinnen und Bürger, die sich in Unterstützungslisten für Wahlvorschläge neuer Wahlvorschlagsträger zur Kommunalwahl 2026 eintragen möchten, haben dazu auch am 16. Dezember während der allgemeinen Dienststunden bis 16:00 Uhr an der Infotheke des Rathauses die Möglichkeit.

Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Dezember 2025Letztes Update 15. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)