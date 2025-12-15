Bad Kissingen: Änderung der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung am 16.12.
BAD KISSINGEN – Aufgrund einer internen Veranstaltung schließt die Stadtverwaltung Bad Kissingen am Dienstag, den 16. Dezember, bereits ab 12:00 Uhr für den Publikumsverkehr.
Die Schließzeiten für die einzelnen Einrichtungen sind wie folgt:
-
Stadtverwaltung (inkl. Außenstellen): Geschlossen ab 12:00 Uhr.
-
Wild-Park Klaushof, Wertstoffhof und Stadtbücherei: Geschlossen ab 13:00 Uhr.
-
Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ): Geschlossen ab 15:00 Uhr.
Die Musikschule und die Außenstelle Zentrale Rechtsangelegenheiten, Vergabe sind zu den üblichen Zeiten geöffnet.
Hinweis zur Kommunalwahl 2026
Bürgerinnen und Bürger, die sich in Unterstützungslisten für Wahlvorschläge neuer Wahlvorschlagsträger zur Kommunalwahl 2026 eintragen möchten, haben dazu auch am 16. Dezember während der allgemeinen Dienststunden bis 16:00 Uhr an der Infotheke des Rathauses die Möglichkeit.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!