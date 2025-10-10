Bad Kissingen als Vorreiter: Die Stadt saniert Ihre Kläranlage
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen setzt mit der Sanierung ihrer Kläranlage ein innovatives und deutschlandweit beachtetes Zeichen. Die Ertüchtigung der 45 Jahre alten Anlage geht weit über eine reine Instandsetzung hinaus: Bis Ende 2027 soll das Klärwerk CO2-neutral, unabhängig von fossilen Energieträgern und weitgehend autark von Fremdenergie betrieben werden. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel betonte zum Start der Baumaßnahme, dass dieses Sanierungskonzept nicht nur ökologische Vorteile bringe, sondern auch dabei helfe, die Abwassergebühren für die kommenden 20 Jahre stabil zu halten.
Das Sanierungskonzept: Vom Klärwerk zum Energiewerk
Kläranlagen sind typischerweise große Energieverbraucher in Kommunen und verursachen hohe CO2-Emissionen. Die Kissinger Anlage verbrauchte bisher so viel Energie wie der jährliche Stromverbrauch von etwa 2.800 Bürgern. Die Sanierung ist daher sowohl aus ökonomischen als auch aus ökologischen Gründen notwendig, da die Technik aus dem Jahr 1978 als überaltert gilt.
Investitionen und Finanzierung
Das geplante Investitionsvolumen für die Sanierung beträgt rund 17 Millionen Euro. Die Stadt rechnet mit einer gesicherten Förderung von mindestens rund 5 Millionen Euro, wobei im Bestfall sogar bis zu 9 Millionen Euro möglich sein könnten. Ziel ist es, durch die hohen Anfangsinvestitionen langfristig Planungssicherheit, Kostensicherheit und CO2-Neutralität zu erreichen.
Die geplanten Maßnahmen für die Energieautarkie
Das Konzept sieht eine Kombination aus Effizienzsteigerung und dem Ersatz fossiler Energieträger vor:
|Bereich
|Maßnahme
|Ziel
|Wärmeerzeugung
|Ersatz von Erdgas (Blockheizkraftwerk und Spitzenlastkessel) durch eine Wärmepumpe.
|Kompletter Verzicht auf fossile Energieträger.
|Wärmegewinnung
|Entzug von Wärme aus dem gereinigten Abwasser.
|Bereitstellung von Prozesswärme für das Betriebsgebäude und zur Beheizung der Faulbehälter.
|Stromerzeugung
|Installation einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage).
|Reduzierung des Strombezugs aus dem öffentlichen Netz.
|Speicherung
|Einsatz eines Batteriespeichers und eines Faulgasspeichers.
|Entkopplung von Energieangebot und Energieverbrauch zur Gewährleistung der Autarkie.
|Bestandssanierung
|Dämmung des Faulbehälters und Optimierung der Maschinentechnik.
|Reduzierung des allgemeinen Wärme- und Strombedarfs (Effizienzmaßnahmen).
Die Kläranlage wird bei laufendem Betrieb saniert und soll im Großen und Ganzen bis Ende 2027 fertiggestellt sein.
Ökonomische und Ökologische Auswirkungen
Die Sanierung führt zu einer deutlichen Entlastung der Umwelt und des städtischen Haushalts:
- Energieeinsparung: Der Endenergiebedarf sinkt um rund 1.400 Megawattstunden pro Jahr, was einer Energieeinsparung von über einem Drittel entspricht.
- Klimabilanz: Der CO2-Ausstoß wird negativ. Durch den emissionsfreien Betrieb und die reduzierte Stromentnahme aus dem Netz werden jährlich mehr als 1.000 Tonnen CO2 eingespart.
- Kostenersparnis: Die Energiekosten werden sich reduzieren, während gleichzeitig die Einnahmen durch Stromeinspeisung steigen. Dies führt zu Einsparungen von insgesamt 250.000 Euro pro Jahr im Vergleich zu 2021 und garantiert eine nahezu hundertprozentige Preisstabilität der Energieversorgung für die nächsten 20 Jahre.
Interessierte Bürger haben am Sonntag, den 12. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr, die Gelegenheit, die Kläranlage im Rahmen des Tages der offenen Kläranlage unter dem Motto „Vom Klärwerk zum Energiewerk“ zu besichtigen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!