Bad Kissingen beschleunigt Wohnungsbau durch „Bauturbo“
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen setzt ab sofort auf ein neues Instrument zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und hat bereits die erste Baugenehmigung im Rahmen des sogenannten „Bauturbos“ an Familie Roßmann in Hausen erteilt. Durch das neue Gesetz können Projekte auf geeigneten Flächen nun deutlich flexibler und schneller genehmigt werden, was besonders jungen Familien und der Stadtentwicklung zugutekommt.
Grundlage für diesen Vorstoß ist das im Oktober 2025 verabschiedete Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus, welches Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich vereinfacht. In Bad Kissingen wurden hierfür spezielle Leitlinien und ein Übersichtsplan erstellt, der rund 150.000 Quadratmeter an potenziell bebaubaren Flächen in der Kernstadt und den Stadtteilen ausweist. Der Bauturbo ermöglicht unter anderem die Nachverdichtung im Innenbereich, die Bebauung von Ortsrandlagen im Außenbereich sowie leichtere Abweichungen von bestehenden Bebauungsplänen, wobei wichtige Standards wie der Brandschutz und Naturschutz weiterhin gewahrt bleiben.
Familie Roßmann fungiert als Pionier für dieses Verfahren: Ihr Bauvorhaben „Am Rodweg“, das zuvor aufgrund der Lage im Außenbereich nicht genehmigungsfähig war, erhielt durch die Neuregelung unkompliziert grünes Licht. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel sieht darin einen wichtigen Motor, um Fachkräfte und Familien an die Stadt zu binden und den Immobilienmarkt nachhaltig zu stabilisieren.
Interessierte Bürger können sich über bebaubare Grundstücke informieren oder eigene Vorschläge einreichen. Alle Details zu den Leitlinien sowie Kontaktmöglichkeiten zur Unteren Bauaufsichtsbehörde sind auf der Plattform www.investinbk.de zu finden.
