Auto IU

Bad Kissingen beschleunigt Wohnungsbau durch „Bauturbo“

1. März 2026Letztes Update 1. März 2026
Bad Kissingen beschleunigt Wohnungsbau durch „Bauturbo“
Foto: Ben Kiesel
Sparkasse

BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen setzt ab sofort auf ein neues Instrument zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und hat bereits die erste Baugenehmigung im Rahmen des sogenannten „Bauturbos“ an Familie Roßmann in Hausen erteilt. Durch das neue Gesetz können Projekte auf geeigneten Flächen nun deutlich flexibler und schneller genehmigt werden, was besonders jungen Familien und der Stadtentwicklung zugutekommt.

Grundlage für diesen Vorstoß ist das im Oktober 2025 verabschiedete Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus, welches Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich vereinfacht. In Bad Kissingen wurden hierfür spezielle Leitlinien und ein Übersichtsplan erstellt, der rund 150.000 Quadratmeter an potenziell bebaubaren Flächen in der Kernstadt und den Stadtteilen ausweist. Der Bauturbo ermöglicht unter anderem die Nachverdichtung im Innenbereich, die Bebauung von Ortsrandlagen im Außenbereich sowie leichtere Abweichungen von bestehenden Bebauungsplänen, wobei wichtige Standards wie der Brandschutz und Naturschutz weiterhin gewahrt bleiben.

Stefan Labus Zukunft wählt man
Johanniter Hausnotruf testen

Familie Roßmann fungiert als Pionier für dieses Verfahren: Ihr Bauvorhaben „Am Rodweg“, das zuvor aufgrund der Lage im Außenbereich nicht genehmigungsfähig war, erhielt durch die Neuregelung unkompliziert grünes Licht. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel sieht darin einen wichtigen Motor, um Fachkräfte und Familien an die Stadt zu binden und den Immobilienmarkt nachhaltig zu stabilisieren.

Das könnte Dich auch interessieren:

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Interessierte Bürger können sich über bebaubare Grundstücke informieren oder eigene Vorschläge einreichen. Alle Details zu den Leitlinien sowie Kontaktmöglichkeiten zur Unteren Bauaufsichtsbehörde sind auf der Plattform www.investinbk.de zu finden.

Anfragen sind zudem per E-Mail möglich an

bauaufsicht@stadt.badkissingen.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. März 2026Letztes Update 1. März 2026

Mehr

Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin im Regentenbau Bad Kissingen

Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin im Regentenbau Bad Kissingen

1. März 2026
Unfallfluchten und Parkplatzschäden im Raum Bad Kissingen

Unfallfluchten und Parkplatzschäden im Raum Bad Kissingen

1. März 2026
Theater der Stadt Schweinfurt präsentiert Programm für März

Theater der Stadt Schweinfurt präsentiert Programm für März

1. März 2026
Einbruchsversuch am Dokumentationszentrum

Einbruchsversuch am Dokumentationszentrum

1. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)