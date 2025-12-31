Bad Kissingen: Betäubungsmittel und offener Haftbefehl – Tatverdächtiger in Haft

BAD KISSINGEN – Bei einem 32-Jährigen wurden am Dienstagabend mehrere Gramm Amphetamin und Methamphetamin in einer nicht geringen Menge sichergestellt. Darüber hinaus bestand gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl. Er wurde am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in einer JVA ein.

Gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei vom Rettungsdienst zu einem Patienten im Krankenhaus hinzugerufen, der unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen befand und deshalb behandlungsbedürftig war. Die Beamten stellten die Personalien des wohnungslosen Mannes fest und durchsuchten hierfür auch die mitgeführten Sachen des 32-jährigen Deutschen. Im Rucksack konnten mehrere Gramm Amphetamin und Methamphetamin, ebenfalls im zweistelligen Bereich, aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt.

Der 32-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt.

Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.