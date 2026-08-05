Bad Kissingen bietet kostenloses Demenz-Screening an

BAD KISSINGEN – Im Rahmen der 7. Bayerischen Demenzwoche wird im Landkreis Bad Kissingen ein kostenloses Demenz-Screening angeboten. Bürgerinnen und Bürger ab 65 Jahren können dabei ihre Gedächtnisleistung mit einem wissenschaftlichen Kurztest überprüfen lassen.

Das Screening findet am Donnerstag, 24. September, von 9 bis 13 Uhr im Landratsamt Bad Kissingen statt. Das Angebot richtet sich an Menschen, die bei sich selbst oder durch Hinweise von Angehörigen Veränderungen der Gedächtnisleistung bemerkt haben.

Hintergrund ist, dass Demenzerkrankungen häufig erst spät erkannt werden. Nach einer deutschen Studie leben rund 60 Prozent der Betroffenen ohne gesicherte Diagnose.

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Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze jedoch begrenzt. Anmeldungen sind beim Team GutePflege unter 0971/801-5400 oder per E-Mail an gutepflege@kg.de möglich.

Personen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen werden gebeten, ihre entsprechenden Hilfsmittel zum Termin mitzubringen, da der Test ohne diese nicht durchgeführt werden kann.

Organisiert wird das Demenz-Screening vom Team GutePflege Landkreis Bad Kissingen gemeinsam mit dem Digitalen Demenzregister Bayern (digiDEM Bayern).