Bad Kissingen: Durchlass am Marbach erneuert – Die Seehofstraße in Garitz ist wieder befahrbar
BAD KISSINGEN / GARITZ – Die umfangreichen Bauarbeiten in der Seehofstraße in Garitz, die von der Stadt Bad Kissingen und den Stadtwerken durchgeführt wurden, sind abgeschlossen. Der über Monate gesperrte Abschnitt ist seit dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben, und die beiden Bushaltestellen in der Raiffeisenstraße werden wieder regulär bedient.
Die Bauarbeiten, die seit Ende August liefen, umfassten mehrere Maßnahmen:
-
Marbach-Durchlass: Der schadhaft gewordene Durchlass des Marbachs unter der Seehofstraße wurde komplett erneuert und durch Stahlbetonrohre ersetzt.
-
Leitungsbau: Zwischen der Feldstraße und der Bischwindenstraße wurden neue Regenwasser-, Gas- und Wasserleitungen verlegt.
-
Straßensanierung: Die Fahrbahn, die viele Schäden und Schlaglöcher aufwies, wurde im gesamten Bereich der Maßnahme erneuert.
Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 360.000 Euro.
In der kommenden Woche steht noch die Befestigung der steil abfallenden Böschung an, um diese gegen Ausschwemmung durch Starkregen zu sichern. Anschließend wird sie im Frühjahr bepflanzt. Bis zur Errichtung eines Holzzauns zur Absicherung der steilen Stelle bleibt der aktuell aufgestellte Absperrzaun vor Ort.
