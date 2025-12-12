Auto IU

Bad Kissingen: Durchlass am Marbach erneuert – Die Seehofstraße in Garitz ist wieder befahrbar

12. Dezember 2025Letztes Update 12. Dezember 2025
Der Durchlass des Marbachs unter der Seehofstraße in Garitz wurde komplett erneuert. Foto: Nicole Polz
Sparkasse

BAD KISSINGEN / GARITZ – Die umfangreichen Bauarbeiten in der Seehofstraße in Garitz, die von der Stadt Bad Kissingen und den Stadtwerken durchgeführt wurden, sind abgeschlossen. Der über Monate gesperrte Abschnitt ist seit dieser Woche wieder für den Verkehr freigegeben, und die beiden Bushaltestellen in der Raiffeisenstraße werden wieder regulär bedient.

Die Bauarbeiten, die seit Ende August liefen, umfassten mehrere Maßnahmen:

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 360.000 Euro.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

In der kommenden Woche steht noch die Befestigung der steil abfallenden Böschung an, um diese gegen Ausschwemmung durch Starkregen zu sichern. Anschließend wird sie im Frühjahr bepflanzt. Bis zur Errichtung eines Holzzauns zur Absicherung der steilen Stelle bleibt der aktuell aufgestellte Absperrzaun vor Ort.

Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Dezember 2025Letztes Update 12. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)