Bad Kissingen: Eine Freizeitanlage für alle Generationen

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Visualisierung der Freizeitanlage: So könnte das neue Areal im Sommer aussehen. Foto Ralph Schäffner/arc.grün
BAD KISSINGEN – Der ehemalige Spielplatz östlich des Kurparks an der Lindesmühlpromenade wird zu einer modernen, generationenübergreifenden Freizeitanlage umgestaltet. Ziel ist die Schaffung eines Ortes für sanfte Aktivität, Begegnung und Entspannung.

Die Bauarbeiten, die jüngst mit dem Neubau des Zauns Richtung Wasserwirtschaftsamt begannen, sollen bis Sommer 2026 abgeschlossen sein. Das Projekt kostet 200.000 Euro und wird zu 80 Prozent über die Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ finanziert.

Drei thematische Aufenthaltsbereiche

Die Anlage wird in drei Bereiche unterteilt, die sich an der gewachsenen Schönheit und Historie des Ortes orientieren:

Bereich Funktion & Ausstattung Historischer Bezug
Norden (Ruhebereich) Sinnesspiele, Aktivfläche (z.B. für Wald-Yoga), Sitzgelegenheiten, Ausblicke zur Kuranlage. Orientiert sich an den Wegen der ehemaligen Minigolfanlage aus den 60er Jahren.
Zentrum (Treff- & Kommunikationspunkt) Boule-Fläche (Petanque-Sport), Garten der Sinne (insektenfreundliche Pflanzen), barrierefreie Wege. Terrassenbereich, Geländerelief, Mauern und Plattenwege bleiben weitgehend erhalten.
Süden (Spielbereich) Naturnahes Spielangebot: Sandspiel, Klettern, Balancieren. Die Sand- bzw. Fallschutzbereiche erinnern an die einstigen Teichanlagen an dieser Stelle.

Mit der Neugestaltung soll ein Ort entstehen, der sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht und ein gemeinsames Verweilen über Generationen hinweg ermöglicht.

