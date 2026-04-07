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Bad Kissingen erleben: Vielfältiges Führungsprogramm in der Welterbestadt

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Bad Kissingen erleben: Vielfältiges Führungsprogramm in der Welterbestadt
Foto: Ingo Peters
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BAD KISSINGEN – In der aktuellen Woche und über die Ostertage lädt die UNESCO-Welterbestadt Bad Kissingen Einheimische und Gäste zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Von klassischen Rundgängen durch die historischen Kuranlagen bis hin zu amüsanten Erlebnisführungen auf den Spuren prominenter Gäste ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Interessierte haben zudem die Möglichkeit, die prachtvollen historischen Gebäude wie den Regentenbau, den Arkadenbau und die Wandelhalle individuell zu erkunden. Diese sind am Dienstag (07. April), Mittwoch (08. April) sowie am Montag (13. April) jeweils zwischen 10:00 und 16:00 Uhr für Besichtigungen geöffnet (letzter Einlass 15:30 Uhr).

Klassische Führungen durch Altstadt und Kuranlagen

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Wer tief in die Geschichte der Kurstadt eintauchen möchte, kann an verschiedenen klassischen Rundgängen teilnehmen:

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  • UNESCO-Welterbe-Kuranlagen und Altstadt: Dienstag, 07. April und Montag, 13. April, jeweils um 11:00 Uhr.

  • Historische Gebäude und Kuranlagen: Sonntag, 12. April und Montag, 13. April, jeweils um 14:00 Uhr.

  • Der Klassiker (Altstadt & Kuranlagen): Samstag, 11. April um 15:30 Uhr sowie Sonntag, 12. April um 11:00 Uhr.

  • Streifzug durch das UNESCO-Welterbe: Samstag, 11. April um 11:00 Uhr. Diese Führung beleuchtet besonders die Bedeutung des Kurgartens, der Brunnenfrauen und der Staatsbad Philharmonie.

Themenführungen: Von Nachtwächtern und Badkommissaren

Für alle, die Geschichte gerne mit einer Prise Humor oder in besonderer Atmosphäre erleben, bietet das Programm spezielle Highlights:

  • Von „Sisi“ bis Söder: Am Mittwoch, 08. April um 13:30 Uhr, begeben sich Teilnehmer auf eine heitere Spurensuche prominenter Kurgäste.

  • Das Weltbad der Könige: Am Freitag, 10. April um 12:30 Uhr, werden amüsante Anekdoten aus der bayerischen Königszeit zum Besten gegeben.

  • Unterwegs mit dem Nachtwächter: Am Freitag, 10. April um 20:00 Uhr, geht es im Laternenlicht durch verborgene Winkel, begleitet von der Ballade des Ritters Kunibert.

  • Abendliche Runde mit dem Badkommissar: Am Samstag, 11. April, führt Gustav Binder in der Rolle des Alexander von Moreau im eleganten Gewand durch die Stadt.

Barrierefreies Natur- und Geschichtserlebnis

Ein besonderes Angebot richtet sich an Menschen, die Bad Kissingen bequem entdecken möchten. Bei der Gästeführung „Sole – Salz – Geschichte: Barrierefrei entdecken“ geht es am Mittwoch, 08. April und Donnerstag, 09. April jeweils um 14:00 Uhr mit E-Mobilen vom Rosengarten bis zum Museum Obere Saline und zurück.

Informationen zu Treffpunkten und Tickets sind bei der Tourist-Information erhältlich.

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