Bad Kissingen feiert Nationalen Veteranentag: Feierstunde und Ehrenabzeichen im Kurgarten
BAD KISSINGEN – Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für den Dienst im In- und Ausland lädt die Stadt Bad Kissingen am kommenden Wochenende zu einer ganz besonderen Premiere ein. Im Herzen der Kurstadt wird der bundesweite Nationale Veteranentag 2026 mit einem feierlichen und zugleich geselligen Programm für die gesamte Bevölkerung begangen.
Die offizielle Veranstaltung findet am Samstag, den 13. Juni 2026, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 15:00 Uhr im stimmungsvollen Ambiente des Kurgartens direkt vor der historischen Wandelhalle statt.
Verleihung des Veteranenabzeichens und Einblicke in den Einsatz
Die Stadt Bad Kissingen hat für diesen Tag ein würdevolles und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das den Austausch zwischen ehemaligen sowie aktiven Soldaten und den Bürgern in den Mittelpunkt stellt.
Die Programm-Highlights im Überblick:
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Musikalischer Rahmen: Ein Bläserensemble des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Jugendmusikkorps Bad Kissingen sorgt für die feierliche Untermalung.
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Offizielle Ansprache: Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel wird die Gäste begrüßen und ein Grußwort an die Anwesenden richten.
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Ehrung: Ein zentraler Punkt des Samstags ist die feierliche Verleihung des offiziellen Veteranenabzeichens an verdiente städtische Veteraninnen und Veteranen.
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Erfahrungsbericht: Ein Soldat wird in einem persönlichen und bewegenden Bericht von seinen Erlebnissen und Herausforderungen während einer Friedensmission der Vereinten Nationen (VN) erzählen.
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Bundeswehr-Grußwort: Ein offizieller Vertreter der Bundeswehr wird die Bedeutung des Veteranentags für die Truppe und die Gesellschaft beleuchten.
Im Anschluss an den offiziellen Teil sind alle Besucher zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Kulinarisches für den guten Zweck: Hilfe bei PTBS
Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt – und das für einen extrem wichtigen, guten Zweck. Die Reservistenkameradschaft Arnshausen übernimmt die Bewirtung der Veranstaltung.
Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken wird eins zu eins an das Soldatenhilfswerk e.V. gespendet. Die Organisation nutzt diese Gelder gezielt zur Unterstützung von Einsatzsoldatinnen und Einsatzsoldaten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden und intensive Hilfe bei der Bewältigung ihrer Erlebnisse benötigen.
Ein starkes Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts
Der Bad Kissinger Veteranentag reiht sich ein in die Riege der bundesweiten Veranstaltungen zum Nationalen Veteranentag. Städte und Gemeinden in ganz Deutschland nutzen diesen Tag im Juni, um Brücken zu bauen, Danke zu sagen und den Menschen, die für die Sicherheit und den Frieden eingestanden sind, die verdiente Sichtbarkeit inmitten der Gesellschaft zu geben. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an diesem Tag im Kurgarten teilzunehmen.
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