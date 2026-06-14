Bad Kissingen Garitz: Vollsperrung an der Henneberg-Grundschule trifft auch Hundeplatz und Sportler
BAD KISSINGEN / GARITZ – Geduldsprobe für Pendler, Eltern und Vereinsmitglieder im Bad Kissinger Stadtteil Garitz: Wegen dringender Straßenbauarbeiten im direkten Umfeld der Henneberg-Grundschule wird die Seestraße für vier Wochen komplett dichtgemacht. Da auch die vermeintlichen Schleichwege blockiert sind, droht rund um das Sportgelände ein Verkehrschaos. Wer zum Hundeplatz will, muss erhebliche Umwege in Kauf nehmen.
Die weitreichenden Einschränkungen beginnen am Sonntag, 15. Juni 2026, und werden die Region voraussichtlich bis Samstag, 12. Juli 2026, belasten.
Volle Sperrung: Hier geht für vier Wochen absolut nichts mehr
Der Baustellenbereich zieht sich durch das Herz der Garitzer Infrastruktur. Konkret betroffen ist das Teilstück der Seestraße zwischen der Zufahrt zur Sportgaststätte und der Einfahrt zum Schotterweg. In diesem Abschnitt wird der Asphalt komplett aufgerissen – ein Durchkommen für Autos, Motorräder oder Fahrräder ist unmöglich.
Die Stadtverwaltung warnt in diesem Zusammenhang eindringlich alle Ortskundigen vor vermeintlichen Abkürzungen: Eine Umfahrung der Baustelle über den Schotterweg rund um den Sportplatz ist in dieser Bauphase strikt untersagt und technisch unmöglich. Der Schotterweg ist zwar bis zu den Sportanlagen befahrbar, endet danach jedoch als Sackgasse direkt an den Absperrungsgittern. Aufgrund fehlender Wendemöglichkeiten für größere Fahrzeuge ist das Festfahren hier vorprogrammiert.
Sackgasse vor der Baustelle: So erreichen Sie den GSV und die Seestraße 27
Besonders hart trifft die Sperrung die Besucher des Gebrauchs- und Schutzhundevereins (GSV) sowie die Anwohner der Liegenschaft Seestraße 27. Da die gewohnte Route abgeschnitten ist, wurde eine weiträumige Umleitung eingerichtet.
Die Zufahrt zu diesen Bereichen ist für die kommenden vier Wochen ausschließlich von der Rückseite her über folgende Streckenführung möglich:
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Anfahrt über den Westring
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Weiter auf die Alte Euerdorfer Straße
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Nach rechts abbiegen in Richtung Hundeplatz
Anwohner, Eltern, deren Kinder die Henneberg-Grundschule besuchen, sowie alle Sport- und Vereinsbegeisterten werden gebeten, die Sperrung bei ihren täglichen Wegen fest einzuplanen und mehr Zeit für die Umleitungen einzukalkulieren.
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