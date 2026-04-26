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Bad Kissingen hat freie Plätze in vhs-Kursen: Von Sprachen bis hin zu Technik-Vorträgen

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Bad Kissingen hat freie Plätze in vhs-Kursen: Von Sprachen bis hin zu Technik-Vorträgen
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule bietet im Mai wieder eine breite Palette an Kursen und Informationsabenden an, für die aktuell noch freie Plätze verfügbar sind.

Interessierte können aus verschiedenen Fachbereichen wählen. Das Angebot umfasst sprachliche Weiterbildung, sportliche Betätigung sowie informative Vorträge zu aktuellen gesellschaftlichen und beruflichen Themen.

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Sprachen und Kultur

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  • Italienisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A1): ab Montag, 11. Mai, 08:30 – 10:00 Uhr (5 Termine)

  • Italienisch Konversation (A2/B1): ab Montag, 11. Mai, 10:45 – 12:15 Uhr (5 Termine)

  • Historische Architekten – Führung: Donnerstag, 21. Mai, 14:00 – 15:30 Uhr

Gesundheit und Fitness

  • Bodystyling: ab Mittwoch, 13. Mai, 11:15 – 12:15 Uhr (5 Termine)

  • Rückenfitness für Senioren: ab Freitag, 15. Mai, 16:00 – 17:00 Uhr (5 Termine)

  • BreathWalk® im Kaskadental: Samstag, 16. Mai, 10:00 – 13:00 Uhr

  • Klangmeditation: Freitag, 22. Mai, 18:00 – 19:00 Uhr

Wissen, Beruf und Ernährung

  • Asiatische Küche (Sushi): Samstag, 16. Mai, 16:00 – 19:30 Uhr

  • Finanzdschungel (Rendite ohne Verlustrisiko): Montag, 18. Mai, 19:00 – 21:00 Uhr

  • Chinas Machtstreben (Weltordnung): Dienstag, 19. Mai, 18:30 – 20:00 Uhr

  • Infoabend: Der EU AI Act für Führungskräfte: Mittwoch, 20. Mai, 19:00 – 20:00 Uhr

  • Beruflicher Wiedereinstieg: Donnerstag, 21. Mai, 14:00 – 15:30 Uhr

Angebote für Kinder

  • Orientalischer Tanz (kleine Tanzmäuse): ab Dienstag, 19. Mai, 15:00 – 15:45 Uhr (6 Termine)

  • Orientalischer Tanz (große Tanzmäuse): ab Dienstag, 19. Mai, 16:00 – 17:00 Uhr (6 Termine)

Anmeldungen sind online unter vhs-kisshab.de möglich. Alternativ nimmt das vhs-Büro Anmeldungen telefonisch unter 0971 807-4211 oder vor Ort zu den Öffnungszeiten (Mo/Di 14-16 Uhr, Mi-Fr 10-12 Uhr) entgegen.

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