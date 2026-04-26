Bad Kissingen hat freie Plätze in vhs-Kursen: Von Sprachen bis hin zu Technik-Vorträgen
BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule bietet im Mai wieder eine breite Palette an Kursen und Informationsabenden an, für die aktuell noch freie Plätze verfügbar sind.
Interessierte können aus verschiedenen Fachbereichen wählen. Das Angebot umfasst sprachliche Weiterbildung, sportliche Betätigung sowie informative Vorträge zu aktuellen gesellschaftlichen und beruflichen Themen.
Sprachen und Kultur
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Italienisch für Anfänger mit Vorkenntnissen (A1): ab Montag, 11. Mai, 08:30 – 10:00 Uhr (5 Termine)
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Italienisch Konversation (A2/B1): ab Montag, 11. Mai, 10:45 – 12:15 Uhr (5 Termine)
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Historische Architekten – Führung: Donnerstag, 21. Mai, 14:00 – 15:30 Uhr
Gesundheit und Fitness
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Bodystyling: ab Mittwoch, 13. Mai, 11:15 – 12:15 Uhr (5 Termine)
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Rückenfitness für Senioren: ab Freitag, 15. Mai, 16:00 – 17:00 Uhr (5 Termine)
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BreathWalk® im Kaskadental: Samstag, 16. Mai, 10:00 – 13:00 Uhr
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Klangmeditation: Freitag, 22. Mai, 18:00 – 19:00 Uhr
Wissen, Beruf und Ernährung
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Asiatische Küche (Sushi): Samstag, 16. Mai, 16:00 – 19:30 Uhr
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Finanzdschungel (Rendite ohne Verlustrisiko): Montag, 18. Mai, 19:00 – 21:00 Uhr
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Chinas Machtstreben (Weltordnung): Dienstag, 19. Mai, 18:30 – 20:00 Uhr
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Infoabend: Der EU AI Act für Führungskräfte: Mittwoch, 20. Mai, 19:00 – 20:00 Uhr
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Beruflicher Wiedereinstieg: Donnerstag, 21. Mai, 14:00 – 15:30 Uhr
Angebote für Kinder
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Orientalischer Tanz (kleine Tanzmäuse): ab Dienstag, 19. Mai, 15:00 – 15:45 Uhr (6 Termine)
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Orientalischer Tanz (große Tanzmäuse): ab Dienstag, 19. Mai, 16:00 – 17:00 Uhr (6 Termine)
Anmeldungen sind online unter vhs-kisshab.de möglich. Alternativ nimmt das vhs-Büro Anmeldungen telefonisch unter 0971 807-4211 oder vor Ort zu den Öffnungszeiten (Mo/Di 14-16 Uhr, Mi-Fr 10-12 Uhr) entgegen.
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