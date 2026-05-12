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Bad Kissingen lädt ein: Musikinstrumente hautnah erleben beim Tag der offenen Tür

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Bad Kissingen lädt ein: Musikinstrumente hautnah erleben beim Tag der offenen Tür
Foto: thelandoffey auf Pixabay
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BAD KISSINGEN – Die Tasten eines Klaviers spüren, einer Geige die ersten Töne entlocken oder den Rhythmus am Schlagzeug testen: Am Samstag, den 16. Mai 2026, verwandelt sich die Städtische Musikschule Bad Kissingen in einen Ort voller Klangfarben. Von 10:00 bis 14:00 Uhr sind Musikinteressierte jeden Alters eingeladen, die Welt der Instrumente spielerisch zu entdecken.

Ob Kinder, die ihr erstes Instrument suchen, Jugendliche mit neuen musikalischen Zielen oder Erwachsene, die einen Wiedereinstieg wagen möchten – das Angebot richtet sich an alle Generationen.

Ausprobieren und Schnuppern

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Im gesamten Schulgebäude können verschiedenste Instrumente – von klassischen Streich- und Tasteninstrumenten über Gitarren bis hin zu Blasinstrumenten und Schlagwerk – unter fachkundiger Anleitung getestet werden.

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Besonders attraktiv sind die kostenlosen Schnupperstunden. Interessierte können sich am Veranstaltungstag ganz unkompliziert vor Ort in die Anmeldelisten eintragen, die direkt vor den jeweiligen Unterrichtsräumen aushängen.

Beratung und Verpflegung

Neben dem praktischen Musizieren stehen die Lehrkräfte für Beratungsgespräche zur Verfügung, um Fragen zu Unterrichtskonzepten und Leihinstrumenten zu beantworten. Sollte es bei den Schnupperangeboten zu kurzen Wartezeiten kommen, ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt, sodass der Besuch in entspannter Atmosphäre genossen werden kann.

Die Veranstaltung im Überblick:

  • Wann: Samstag, 16. Mai 2026, 10:00 – 14:00 Uhr

  • Wo: Städtische Musikschule Bad Kissingen

  • Besonderheit: Kostenlose Schnupperstunden (Eintragung vor Ort)

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