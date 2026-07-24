Bad Kissingen lädt zum Entschleunigen ein: Gesundheit, Kultur und Geschichte erleben

BAD KISSINGEN – Die UNESCO-Welterbestadt verbindet Gesundheitsangebote, Kultur und Naturerlebnisse und zieht seit Generationen Besucherinnen und Besucher an. Gästeführerin Martina Wilm-Kiesel zeigt, was den besonderen Reiz der Kurstadt ausmacht und warum viele Gäste immer wieder zurückkehren.

Wer Bad Kissingen mit den Augen einer Gästeführerin oder eines Gästeführers erlebt, entdeckt nicht nur historische Gebäude und bekannte Sehenswürdigkeiten, sondern auch viele persönliche Geschichten, die den Charakter der Stadt prägen. Eine dieser Botschafterinnen ist Martina Wilm-Kiesel, die seit ihrer Kindheit eng mit der Region verbunden ist. Geboren in Münnerstadt, aufgewachsen in Nüdlingen und später in Bad Kissingen zur Schule gegangen, arbeitet sie heute als Lehrerin an einer Mittelschule.

Der Weg zur Gästeführerin begann für Wilm-Kiesel durch einen Zeitungsbericht über eine Ausbildung im Museum Obere Saline. Bereits als Jugendliche hatte sie die Stadt im Jugendmusikkorps nach außen vertreten und Besucherinnen und Besucher mit den Kuranlagen vertraut gemacht. Auch ihre Familie verbindet seit Generationen eine enge Beziehung zu den Kurgästen der Stadt.

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Seit der Pandemie begleitet sie regelmäßig Gäste durch Bad Kissingen und vermittelt Wissen über Geschichte, Kultur und Gesundheit. Einen Schwerpunkt legt sie aufgrund ihres Geographiestudiums auf die Heilwasserführungen. Auch die Beziehungen der Wittelsbacher zu Bad Kissingen sowie die allgemeine Stadtgeschichte gehören zu ihren Themen.

Bad Kissingen bietet aus ihrer Sicht eine besondere Verbindung aus Gesundheitsurlaub, kulturellen Angeboten und Naturerlebnissen. Heilwasserverkostungen, historische Kuranlagen, Parklandschaften, Konzerte und Spaziergänge schaffen ein vielfältiges Angebot für Besucherinnen und Besucher.

Dass viele Gäste zu Stammgästen werden, erlebt Wilm-Kiesel regelmäßig bei ihren Führungen. Besonders schätzen Besucherinnen und Besucher nach ihren Erfahrungen den kleinstädtischen Charakter, die Sauberkeit, die Geschäfte sowie das kulturelle Programm mit Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen, Führungen und Wanderangeboten.

Viele Gäste würden Bad Kissingen als Ort der Ruhe und Entschleunigung erleben – ähnlich wie einst Fürst Otto von Bismarck. Die Verbindung aus Gesundheit, Kultur und Natur mache die Stadt zu einem Ort, an dem Erholung und Lebensqualität im Mittelpunkt stehen.

Als persönlichen Lieblingsort nennt Martina Wilm-Kiesel den Kurgarten. Dort beobachtet sie gerne die Menschen und findet Inspiration. Ihr Tipp für Besucherinnen und Besucher: „Wer in Bad Kissingen das Heilwasser nicht probiert hat, war nicht in Bad Kissingen.“

Damit zeigt sich für sie: Bad Kissingen lässt sich nicht nur besichtigen, sondern mit allen Sinnen erleben.