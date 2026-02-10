Bad Kissingen macht es vor: Traditionelle Fischgerichte kehren dank Förderung an den Marktplatz zurück

BAD KISSINGEN – Am Marktplatz 5 wird voraussichtlich ab April oder Mai 2026 wieder Fisch angeboten, da der Unternehmer Michael Barkhan das ehemalige Nordsee-Lokal als zwölftes gefördertes Ladenlokal der Innenstadt übernimmt. Sein Team, das bereits das Steakhouse „Fass und Flamme“ sowie zwei Hotels betreibt, plant dort ein Konzept mit Schwerpunkt auf Fischgerichten, Fleisch und Suppen sowohl für den Verzehr vor Ort als auch zum Mitnehmen.

Das neue Lokal setzt auf ein To-go-Angebot über ein Verkaufsfenster, bietet aber auch Sitzplätze im Innenbereich sowie eine offene Küche, die Einblicke in die Zubereitung ermöglicht. Zielgruppe sind neben den Bürgerinnen und Bürgern auch Tagesgäste, Touristen und Arbeitnehmer. Barkhan investiert einen sechsstelligen Betrag in den Umbau der Räumlichkeiten.

Die Stadt Bad Kissingen unterstützt dieses Vorhaben im Rahmen ihres Förderprogramms zur Reaktivierung leerstehender Ladenlokale mit einer Mietbezuschussung für bis zu 12 Monate.

