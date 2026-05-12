Bad Kissingen macht wieder vor wie’s geht: „Bun & Fish“ am Marktplatz
BAD KISSINGEN – Der Marktplatz 5 hat eine neue kulinarische Adresse: Am 1. Mai eröffnete das Fischgeschäft „Bun & Fish“. Damit kehrt das Gastronomie-Angebot von Fischspezialitäten an einen Ort zurück, der vielen Einheimischen noch als traditionsreicher Standort der ehemaligen Nordsee-Filiale bekannt ist.
Hinter dem Konzept steht der bekannte Unternehmer Michael Barkhan, der in Bad Kissingen bereits das Steakhouse „Fass und Flamme“ sowie die Hotels „Weisses Haus“ und „Weisses Haus Art“ betreibt. Gemeinsam mit Managerin Valentina Korshikow hat er die Räumlichkeiten umfassend modernisiert und investierte dafür einen sechsstelligen Betrag.
Frisch zubereitet: Vom Klassiker bis zum Burger
Das Angebot von „Bun & Fish“ setzt auf Frische und Transparenz: In einer offenen Küche werden die Speisen vor den Augen der Gäste zubereitet. Der Fisch wird hierzu direkt aus Norddeutschland bezogen.
Das kulinarische Angebot umfasst:
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Klassische Fischbrötchen: Frisch belegt mit Matjes, Hering, Lachs oder Backfisch.
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Warme Spezialitäten: Fischsandwiches, Fischersuppe sowie Fisch- und Garnelenstücke in einer knusprigen Brezel-Panade.
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Alternativen: Rinder-Burger mit Pommes sowie vegane Burger-Variationen.
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Mittagstisch: Täglich von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr werden spezielle Mittagsmenüs angeboten.
Kunden haben die Wahl zwischen dem schnellen To-go-Angebot über ein Verkaufsfenster oder einem Aufenthalt im neu gestalteten Sitzbereich im Innenraum. Alle Gerichte können zudem online oder telefonisch vorbestellt werden.
Ein Erfolg für das städtische Förderprogramm
Die Eröffnung von „Bun & Fish“ markiert einen Meilenstein für die Stadtentwicklung: Es ist bereits das zwölfte Ladenlokal, das durch das städtische Förderprogramm zur Belebung der Innenstadt unterstützt wird.
Im Rahmen dieses Programms fördert die Stadt Bad Kissingen neue Nutzungskonzepte für bis zu zwölf Monate mit bis zu 50 Prozent der Nettokaltmiete. Durch die Ansiedlung innovativer Geschäftsmodelle wie diesem soll Leerstand nachhaltig reduziert und die Aufenthaltsqualität am Marktplatz gesteigert werden.
Besucher-Informationen:
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Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11:30 Uhr bis 18:00 Uhr.
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Standort: Marktplatz 5, Bad Kissingen.
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