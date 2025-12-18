Bad Kissingen: Öffnungzeiten während der Feiertage von Wertstoffhof über Stadtbücherei bis zum Museum Obere Saline
BAD KISSINGEN – Die Stadtverwaltung Bad Kissingen informiert über die Erreichbarkeit städtischer Einrichtungen während der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel. Während zentrale Ämter wie das Rathaus, das Standesamt und das Ordnungsamt an den regulären Werktagen zwischen den Feiertagen zu den gewohnten Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet bleiben, gelten für Kultureinrichtungen und Museen teils abweichende Regelungen.
Öffnungszeiten der Service- und Freizeiteinrichtungen
Der Wertstoffhof steht an fast allen Werktagen sowie an den Samstagen (27. Dezember und 3. Januar) wie gewohnt zur Verfügung. Wer die freien Tage für einen Ausflug nutzen möchte, kann den Wild-Park Klaushof zu den bekannten Besuchszeiten besuchen. Das Museum Obere Saline bleibt an Heiligabend und Silvester geschlossen, lädt jedoch an den Weihnachtsfeiertagen sowie am Neujahrswochenende jeweils von 14 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein.
Schließzeiten im Bildungs- und Kulturbereich
Längere Schließzeiten gibt es hingegen in den Bildungs- und Kultureinrichtungen der Stadt. Das Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ), das Stadtarchiv, die Musikschule, die Volkshochschule sowie die Abteilung für Zentrale Rechtsangelegenheiten bleiben von Montag, 22. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 6. Januar, geschlossen. Die Stadtbücherei verabschiedet sich ab dem 27. Dezember in die Winterpause und öffnet ebenfalls wieder ab dem 7. Januar.
Übersicht der regulären Rathaus-Öffnungstage
Das Rathaus ist konkret am 22. und 23. Dezember, am 29. und 30. Dezember sowie am Freitag, den 2. Januar, zu den üblichen Dienstzeiten erreichbar. Ab Mittwoch, den 7. Januar, stehen alle städtischen Stellen wieder vollumfänglich zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!