Bad Kissingen: Sanierungsarbeiten im Parkhaus Theater – Teilweise Sperrungen ab 18. Mai
BAD KISSINGEN – Nutzer des Parkhauses Theater müssen sich ab Mitte Mai auf Behinderungen einstellen. Wie die Stadtwerke Bad Kissingen mitteilen, führen notwendige Leitungsarbeiten zu zeitweisen Sperrungen einzelner Parkflächen.
Die Maßnahme beginnt am Montag, 18. Mai 2026, und wird voraussichtlich bis Ende Mai andauern.
Betroffene Bereiche
Die Arbeiten konzentrieren sich auf zwei Ebenen des Parkhauses:
-
Einfahrtsebene
-
Untergeschoss
Wichtig für Parker: Das Parkhaus bleibt während der gesamten Bauzeit geöffnet. Es werden jedoch abschnittsweise einzelne Stellplätze gesperrt, sodass die Kapazität vorübergehend reduziert ist.
Ausweichmöglichkeiten in der Innenstadt
Um Engpässe zu vermeiden, wird empfohlen, auf folgende Parkflächen auszuweichen:
-
Parkhaus Zentrum
-
Parkplatz Tattersall
-
Weitere öffentliche Parkplätze im unmittelbaren Umkreis der Innenstadt.
Die Stadtwerke Bad Kissingen bitten alle betroffenen Bürgerinnen, Bürger und Gäste um Verständnis für die Einschränkungen und empfehlen, für die Parkplatzsuche etwas mehr Zeit einzuplanen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!