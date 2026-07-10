Bad Kissingen startet Bauturbo: 20 städtische Grundstücke stehen zum Verkauf

BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen schafft neue Möglichkeiten für den Bau von Eigenheimen und bringt in einer ersten Runde 20 städtische Grundstücke in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen Arnshausen, Garitz, Hausen, Kleinbrach, Poppenroth und Reiterswiesen auf den Markt. Grundlage ist das vom Stadtrat beschlossene Baulandvergabemodell.

Die Grundstücke werden zu Mindestpreisen angeboten, die sich an den Bodenrichtwerten vergleichbarer Baugrundstücke orientieren. Bei noch nicht erschlossenen Flächen werden die anfallenden Erschließungskosten separat im Kaufvertrag ausgewiesen.

Die Vergabe der Grundstücke erfolgt über ein transparentes Punktesystem. Neben der Höhe des Gebots – ein Angebot über dem Mindestpreis ist möglich – fließen auch soziale Kriterien, ehrenamtliches Engagement und Beschäftigung in die Bewertung ein.

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Die Bewerbungsfrist für die erste Vergaberunde läuft bis Freitag, 21. August 2026, 23:59 Uhr. Nach Ablauf der Frist werden die eingegangenen Angebote geprüft und anschließend die Grundstücke vergeben.

Bewerben können sich Interessierte, wenn sie das jeweilige Mindestgebot erreichen, kein unbebautes Baugrundstück in Bad Kissingen besitzen und die Finanzierung für Grundstückskauf und Bebauung nachweisen können.

Für die Grundstücke gelten zudem bestimmte Vorgaben: Die Käuferinnen und Käufer müssen die Flächen bis zu zehn Jahre selbst nutzen und dürfen sie in diesem Zeitraum nicht weiterverkaufen. Außerdem besteht eine Bauverpflichtung. Innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Kaufvertrags muss mindestens die Bodenplatte des geplanten Gebäudes fertiggestellt sein.

Die Stadt Bad Kissingen kündigt an, dass im Rahmen des Bauturbos künftig weitere städtische Wohnbauflächen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die Bewerbung ist online über www.investinbk.de möglich. Alternativ können die Unterlagen postalisch eingereicht werden. Weitere Informationen gibt es ebenfalls auf der Internetseite. Fragen beantwortet das Bauturbo-Infotelefon unter 0971/807-3121 zu folgenden Zeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag: 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr

Freitag: 8 bis 12:30 Uhr