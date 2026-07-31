Bad Kissingen – Unfallflucht auf Supermarktparkplatz schnell geklärt

BAD KISSINGEN – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Donnerstagmorgen eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des E-Centers rasch aufklären. Gegen die mutmaßliche Verursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach Angaben der Polizei rangierte eine 89-jährige Autofahrerin gegen 9.40 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf dem Kundenparkplatz und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Mithilfe seiner Angaben konnten die Beamten die Seniorin ermitteln.

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Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zudem muss sie für den entstandenen Schaden zivilrechtlich aufkommen.

Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.