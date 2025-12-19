Bad Kissingen: Verschiebung der Abfuhrtage – Änderungen beim Gelben Sack ab 2026
BAD KISSINGEN – Aufgrund der Weihnachts- und Neujahrstage kommt es in Bad Kissingen zu erheblichen Verschiebungen bei der Abfuhr von Rest- und Biomüll. Die Änderungen beginnen bereits am 19. Dezember 2025 und ziehen sich bis in die zweite Januarwoche 2026 hinein, wobei viele Termine vor- oder nachgeholt werden.
Geänderte Abfuhrtermine für Rest- und Biomüll
Die reguläre Abfuhr vom Montag, 22.12., wird auf Freitag, 19.12., vorgezogen. Der Termin vom Dienstag, 23.12., findet bereits am Samstag, 20.12., statt. Wer normalerweise am Mittwoch, 24.12., an der Reihe wäre, muss die Tonnen am Montag, 22.12., bereitstellen, und der Termin vom Donnerstag, 25.12., wird auf Dienstag, 23.12., vorverlegt. Am 29. und 30.12. bleibt die Abholung regulär bestehen.
Nach dem Jahreswechsel verschiebt sich die Abfuhr vom Mittwoch, 31.12., auf Freitag, 02.01.2026. Der Neujahrstermin vom Donnerstag, 01.01., wird am Samstag, 03.01., nachgeholt. In der darauffolgenden Woche verschieben sich die Termine ab dem Dreikönigstag jeweils um einen Tag nach hinten: Die Abholung vom 06.01. rückt auf den 07.01., der 07.01. auf den 08.01. und der 08.01. auf den 09.01. Während dieser gesamten Zeit findet keine Sperrmüllabholung statt.
Wichtige Neuerungen im Abfuhrplan 2026
Der neue Abfuhrplan für das Jahr 2026 wurde bereits im November an alle Haushalte verteilt. Eine wesentliche Änderung betrifft die Entsorgung der Gelben Säcke. Die Firma Seger Recycling und Transport GmbH und Co.KG hat die Abfuhrgebiete aufgrund logistischer Vorgaben grundlegend neu strukturiert.
Während sich die Wochentage der Abholung nicht ändern, gibt es deutliche Verschiebungen bei der Zuordnung der einzelnen Straßen zu den Gebieten KG 1 bis KG 5. Eine Ausnahme bildet das Gebiet KG 5, das lediglich um den Bereich Garitz-Altenberg erweitert wurde. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Straßenübersicht auf den Seiten 12 und 13 des neuen Abfuhrplans genau zu prüfen.
Digitale Informationen und Kontakt
Sämtliche Termine und Informationen zur Abfallwirtschaft können online unter www.badkissingen.de/abfallwirtschaft abgerufen werden. Zudem steht die kostenfreie Handy-App AbfallAppBK zur Verfügung, die zuverlässig an die jeweiligen Abholtage erinnert.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!