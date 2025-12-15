Bad Kissingen: Vertrag unterschrieben: neuer Pächter fürs Café Kaiser steht fest
BAD KISSINGEN – Das Café Kaiser im Landratsamt Bad Kissingen wird nahtlos weitergeführt: Nach der Schließung durch die Familie Borst am 14. Februar 2026 übernimmt der Gastronom Anh Tu Pham den Betrieb bereits am folgenden Tag, dem 15. Februar. Der etablierte Name „Café Kaiser“ bleibt dabei erhalten.
Landrat Thomas Bold zeigte sich erfreut, dass mit Anh Tu Pham ein zuverlässiger Betreiber gefunden wurde. Pham, 35 Jahre alt und gelernter Koch, ist in der Region durch seine erfolgreiche Moon Sushi Bar in Bad Neustadt und Bad Kissingen bekannt.
Nahtlose Fortführung und Pläne
-
Übernahme: Pham übernimmt das Inventar sowie die aktuell rund zehn Mitarbeitenden. Die Übernahme des Personals war dem Landkreis als Eigentümer der Immobilie ein besonderes Anliegen.
-
Kontinuität: „Zum Start bleibt vieles, wie es die Gäste kennen und schätzen“, verspricht der Landrat. Die Kuchen kommen vorerst weiterhin aus der Konditorei aus Sandberg. Für die Zeit danach ist Pham im Gespräch mit mehreren Konditoreien, um die Nachfolge zu sichern.
-
Vertrag: Der neue Pachtvertrag ist zunächst auf zehn Jahre ausgelegt.
-
Zukünftige Ausrichtung: Pham plant, das Café in Zukunft nachhaltiger und regionaler auszurichten. Voraussichtlich Anfang 2027 ist zudem eine Renovierung der Einrichtung geplant.
-
Öffnungszeiten: Der Montag bleibt als Ruhetag bestehen.
Die Nachfrage nach der Pacht des etablierten und gut geführten Cafés war nach der Kündigung durch die Familie Borst Mitte August hoch. Das Konzept von Herrn Pham, das die Weiterführung als Café und seine bereits etablierte gastronomische Erfahrung überzeugten den Kreisausschuss.
