Bad Kissingen: Vertrag unterschrieben: neuer Pächter fürs Café Kaiser steht fest

15. Dezember 2025Letztes Update 15. Dezember 2025
Foto: Nathalie Bachmann
BAD KISSINGEN – Das Café Kaiser im Landratsamt Bad Kissingen wird nahtlos weitergeführt: Nach der Schließung durch die Familie Borst am 14. Februar 2026 übernimmt der Gastronom Anh Tu Pham den Betrieb bereits am folgenden Tag, dem 15. Februar. Der etablierte Name „Café Kaiser“ bleibt dabei erhalten.

Landrat Thomas Bold zeigte sich erfreut, dass mit Anh Tu Pham ein zuverlässiger Betreiber gefunden wurde. Pham, 35 Jahre alt und gelernter Koch, ist in der Region durch seine erfolgreiche Moon Sushi Bar in Bad Neustadt und Bad Kissingen bekannt.

Nahtlose Fortführung und Pläne

Die Nachfrage nach der Pacht des etablierten und gut geführten Cafés war nach der Kündigung durch die Familie Borst Mitte August hoch. Das Konzept von Herrn Pham, das die Weiterführung als Café und seine bereits etablierte gastronomische Erfahrung überzeugten den Kreisausschuss.

