Bad Kissingen: Welche rechtlichen Vorgaben Grundstückseigentümer in festgesetzten Überschwemmungsgebieten beachten sollten

BAD KISSINGEN – Starke Niederschläge oder Schneeschmelze führen oft zu extremen Überflutungen von Gewässern. Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Naturgefahren jederzeit auftreten können.

Im Rahmen der Hochwasservorsorge werden daher besonders gefährdete Gebiete ermittelt und als Überschwemmungsgebiete amtlich festgesetzt. Bei der Festlegung dieser Gebiete wird von einem Hochwasserereignis ausgegangen, das statistisch gesehen einmal in 100 Jahren zu erwarten ist.

In diesen Bereichen sind zahlreiche gesetzliche Vorgaben zu beachten. Da immer wieder Missstände auf Grundstücken in Überschwemmungsgebieten festgestellt werden, hat das Landratsamt Bad Kissingen in einem Merkblatt die wichtigsten Punkte zusammengefasst und erläutert. So ist es beispielsweise nicht gestattet, Mauern und Wälle ohne Weiteres zu errichten, da dies den Wasserabfluss behindern kann und die Fluten sich nicht mehr in die vorgesehenen Flächen ausbreiten können. Dies führt zu einer Verschlechterung der Abflusssituation bei Hochwasser und kann großen Schaden anrichten, anstatt ihn zu verhindern.

Unter anderem ist auch das Ablagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern oder fortgeschwemmt werden können, untersagt. Dazu gehört auch die Lagerung von Brennholz, das daher außerhalb eines Überschwemmungsgebietes aufbewahrt werden muss. Ebenso ist es nicht erlaubt, die Erdoberfläche zu erhöhen, da dies dem Hochwasser den Raum zur Ausbreitung nimmt.

Ob ein Grundstück in einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet liegt, kann im Umweltatlas Bayern eingesehen werden. Das Merkblatt „Verhalten in Überschwemmungsgebieten“ ist auf der Homepage des Landkreises verfügbar – einfach unter dem Reiter „Downloads“ in der Suchfunktion „Überschwemmung“ eingeben.