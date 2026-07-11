Bad Kissingen zeigt mit dem Turniergebäude: Große Bühnen brauchen keine Metropole

BAD KISSINGEN – Mit der Standortkampagne #beiunsinbk rückt die Stadt ihre besonderen Stärken in den Mittelpunkt. Das neue Motiv zeigt, dass Bad Kissingen mit dem sanierten Turniergebäude und dem Turnierplatz eine Veranstaltungsstätte bietet, die Kultur, Sport und besondere Open-Air-Erlebnisse auf einzigartige Weise verbindet.

Bad Kissingen spielt längst in einer größeren Liga, als es seine Einwohnerzahl vermuten lässt. Mit der Kampagne macht Initiator Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel sichtbar, dass die Stadt bei Kultur, Infrastruktur und Lebensqualität mit größeren Städten mithalten kann.

Wenn in Berlin die Waldbühne ausverkauft ist, erleben tausende Besucherinnen und Besucher Konzerte unter freiem Himmel. Die traditionsreiche Freilichtbühne im Olympiapark gehört zu den bekanntesten Open-Air-Spielstätten Europas.

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Doch große Bühnen brauchen nicht zwingend eine Metropole. Auch Bad Kissingen bietet mit dem Turniergebäude und dem weitläufigen Turnierplatz eine besondere Veranstaltungsfläche mit Atmosphäre, historischem Ambiente und moderner Infrastruktur.

Wie vielseitig der Veranstaltungsort ist, zeigt sich im Sommer 2026 bei mehreren Höhepunkten:

Beim Jubiläumskonzert „40 Jahre Kissinger Sommer“ am Sonntag, 12. Juli, erklingen unter freiem Himmel Carl Orffs „Carmina Burana“ sowie weitere Werke mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

am Sonntag, 12. Juli, erklingen unter freiem Himmel Carl Orffs „Carmina Burana“ sowie weitere Werke mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Beim traditionsreichen Rakoczy-Reitturnier vom 30. Juli bis 2. August feiert der Reiterverein Bad Kissingen sein 100-jähriges Bestehen. Gleichzeitig ist die Veranstaltung ein offizielles Qualifikationsturnier für das Bundeschampionat.

vom 30. Juli bis 2. August feiert der Reiterverein Bad Kissingen sein 100-jähriges Bestehen. Gleichzeitig ist die Veranstaltung ein offizielles Qualifikationsturnier für das Bundeschampionat. Beim Turnierplatz Open Air vom 27. bis 29. August sorgen Amy Macdonald, Fury in the Slaughterhouse und Wincent Weiss für Festivalstimmung mitten in der Stadt.

Ob internationale Spitzenmusik, traditionsreicher Reitsport oder große Open-Air-Konzerte: Das Turniergebäude zeigt, dass außergewöhnliche Erlebnisse nicht von der Größe einer Stadt abhängen. Mit #beiunsinbk setzt Bad Kissingen ein Zeichen für Kultur, Gemeinschaft und besondere Momente – unter freiem Himmel und mitten in der Stadt.