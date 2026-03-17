Bad Kissingen: Zeugensuche nach zwei Fällen von Unfallflucht
BAD KISSINGEN IN DER STADT BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt aktuell nach zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis entstand an den geparkten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Vorfälle. Da die Schäden an markanten Stellen der betroffenen Pkw entstanden sind, hofft die Polizei auf Beobachtungen von Passanten oder Anwohnern, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können.
Die Vorfälle im Detail:
-
Unfallflucht am Tattersaal: Auf dem Parkplatz am Tattersaal im Stadtgebiet wurde am Montag zwischen 09:10 Uhr und 18:10 Uhr ein grauer Audi Q3 angefahren. Der bislang unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird.
-
Beschädigter Ford in Eltingshausen: Im Oberelsbacher Ortsteil Eltingshausen wurde in der Brunnengasse ein weißer Ford Focus beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20:15 Uhr, und Montagmorgen, 07:50 Uhr. Hier beläuft sich der Sachschaden auf circa 1.500 Euro.
Sachdienliche Hinweise zu den Unfallverursachern oder den beteiligten Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegen unter: 0971/7149-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!