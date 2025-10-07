Bad Kissingens Landrat Bold zeichnet acht Bürgerinnen und Bürger mit dem Kulturehrenbrief aus
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen hat im Rahmen einer Feierstunde in der Kirche von Kloster Altstadt in Hammelburg die Kulturehrenbriefe 2025 verliehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Landkreis Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um das kulturelle Leben in der Region verdient gemacht haben. Landrat Thomas Bold, für den es die letzte Verleihung seiner Amtszeit war, dankte den Geehrten dafür, dass sie „still im Hintergrund wirken“ und doch mit ihrem Engagement Vereine aufgebaut, Ensembles geformt, Heimatgeschichte sichtbar gemacht und Museen mit Leben gefüllt haben.
Die Bedeutung der Kultur und des Ehrenamts
Landrat Bold betonte in seiner Eröffnungsrede den besonderen Wert von Kunst und Kultur in der heutigen schnelllebigen Zeit, da sie dem Alltag Halt und Bereicherung schenken.
Der Landrat hob hervor, dass kulturelles Schaffen nicht nur Momente der Freude und des Innehaltens schenke, sondern den Landkreis auch zu einem Ort der Begegnung, Kreativität und Inspiration mache.
Er dankte zudem den Städten und Gemeinden sowie dem Kreistag für die Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel und die ernsthafte Wahrnehmung des Kulturauftrags, wodurch die kulturelle Vielfalt im Landkreis erhalten bleibe.
Persönlicher Abschied
Für Landrat Bold war die Verleihung besonders emotional, da es die letzte seiner Amtszeit war. Er blickte bewegt auf 24 Verleihungen zurück und betonte: „Diese Begegnungen haben mir gezeigt, wie reich unser Landkreis an kulturellem Leben ist – und wie sehr ehrenamtliches Engagement unsere Gemeinschaft prägt.“
Die Feierstunde wurde musikalisch umrahmt vom Kreisjugendblasorchester Bad Kissingen, das erstmals unter der Leitung von Timo-Jan Deen auftrat, sowie dem Jazzensemble Sing ‘n‘ Swing aus Hammelburg, dem Träger des Kulturehrenbriefs des vergangenen Jahres.
Mit dem Kulturehrenbrief 2025 ausgezeichnet wurden:
Bernd Borst, Stangenroth
Borst ist seit 2000 aktives Mitglied der Steinacher Musikanten und dort seit 2003 Jugendbeauftragter. 2008 übernahm er die Dirigentschaft, ist seit 2013 zusätzlich Vorstand. Ihm gelingt es, Musikerinnen und Musiker in jedem Alter zu motivieren und ihnen unvergessliche Erlebnisse zu bescheren. Erst kürzlich nahmen die Steinacher Musikanten an der Steubenparade in New York teil – eine Reise, die Borst durch sein außerordentliches Engagement ermöglicht hat.
Walter Borst, Aschach
Mit neun Jahren startete Borst seine musikalische Laufbahn im Jugendmusikkorps, zwei Jahre später trat er der Blaskapelle Aschach bei und bereichert sie bis heute mit seiner Klarinette, dem Saxophon und seinem Gesang. Seit 2006 dirigiert und leitet er die Blaskapelle. Sein Können und seine Leidenschaft brachte er auch unter anderem bei der OMB-Big-Band, den Rhöner Schulmeistern, den Rhöner Läushammeln und der Gruppe Gradnaus ein.
Bianca Greubel, Maßbach
1999 gründete Greubel den Chor „II Cantare“ und leitet ihn bis heute mit Leidenschaft und Hingabe. Außerdem führt sie seit über zehn Jahren den Musikverein Poppenlauer. Sie setzt sich unermüdlich für den musikalischen Nachwuchs ein, begeistert Kinder für Musik, stellt Instrumente vor und fördert junge Talente – etwa durch das Projekt „Wir musizieren“ an der Grundschule Poppenlauer.
Karl Hahn, Bad Brückenau
Seit vielen Jahren widmet sich Hahn mit großer Leidenschaft der Gestaltung und dem Layout zahlreicher Publikationen, die unsere Heimatgeschichte lebendig und greifbar machen – von der Kinderbibel „Das wunderschöne Halstuch von Magdalena“ über Heimatbücher wie „Oberleichtersbach“ bis hin zu „Reußendorf – Verlorene Heimat am Fuße des Rückbergs“. Besonders hervorzuheben ist seine Gestaltung der Wanderausstellung „Vergessene Dörfer – die abgesiedelten Ortschaften des Truppenübungsplatzes“. Die Ausstellung fand großes Interesse und Beachtung weit über unsere Region hinaus. Auch dabei bewies er Gespür für Ästhetik, Präzision und die Fähigkeit, Geschichten unserer Heimat visuell eindrucksvoll zu erzählen.
Heiko Krakofsky, Haard
Krakofsky ist seit über 40 Jahren aktiver Musiker und hat sich in dieser Zeit unermüdlich für den Musikverein Haard eingesetzt. Seit mehr als 30 Jahren übernimmt er Verantwortung in der Vorstandschaft und hat sich in verschiedenen Positionen mit Herzblut für die Weiterentwicklung und den Fortbestand des Vereins eingesetzt – unter anderem 15 Jahre als 1. Vorsitzender des Musikvereins.
Stefan Roth, Elfershausen
Roth begann im Alter von zehn Jahren, Trompete zu spielen und ist mittlerweile seit über drei Jahrzehnten aktiv in der Musik engagiert. Mit 19 Jahren absolvierte er erfolgreich den Dirigentenhauptkurs beim Nordbayerischen Musikbund. Bereits in jungen Jahren spielte er bei den Schlossmusikanten Elfershausen und von 1998 bis 2007 bei der Gemeinschaftskapelle Elfershausen/Langendorf, wo er zusätzlich das Amt des stellvertretenden Dirigenten übernahm. Außerdem leitet er seit 2007 die Musikkapelle Langendorf.
Klaus Peter Scherpf, Diebach
Nach seiner Musikausbildung bei der Stadtkapelle Hammelburg hat er 1978 gemeinsam mit weiteren Diebacher Musikern die Gründung des Musikvereins „Blaskapelle Diebach“ vorangetrieben. Dort ist er nicht nur Musiker, sondern auch Organisator, Teil der Vorstandschaft und steht bei Bedarf als 2. Dirigent zur Verfügung. Unter seiner Mitwirkung erreichte der Musikverein viele Meilensteine – vom erfolgreichen internationalen Jugendmusikwettbewerb in Polen (1985) über den Bau des Musikerheims (1992) bis zum 40-jährigen Gründungsfest (2019), das er organisierte.
Michael Schultz, Fuchsstadt
Schon zwei Jahre vor der Gründung des Vereins der Museums- und Landmaschinenfreunde Fuchsstadt engagierte sich Schultz für den Erhalt des ehemaligen „Mützelhauses“. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2008 ist er der Motor des Vereins und hat das Dorfmuseum mit unermüdlichem Einsatz zu einem Schmuckstück gemacht. Er hat den Ausbau des Museums begleitet, war Ideengeber und aktiver Bestandteil der Arbeitsgruppe, übernahm Verantwortung als stellvertretender Vorstand und von 2008 bis 2022 als Museumsleiter. Besonders wichtig ist es ihm, gerade auch jungen Menschen die technische und kulturelle Entwicklung unserer Region näherzubringen.
