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Bad Kissinger Gesundheitswochen: 8. Venen- und Lymphtag lädt zum Informieren ein

21. Mai 2026Letztes Update 21. Mai 2026
Bad Kissinger Gesundheitswochen: 8. Venen- und Lymphtag lädt zum Informieren ein
Der Venen- und Lymphtag war 2024 mit circa 500 Besuchern der Publikumsrenner. Foto Stefanie Maessen
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BAD KISSINGEN – Venenleiden, Lipödeme und Lymphödeme betreffen viele Menschen, sind jedoch im Alltag oft noch Tabuthemen. Aufklärung und moderne Hilfe bietet der „8. Venen- und Lymphtag“, der am Samstag, 30. Mai, im Kurgarten Café in Bad Kissingen stattfindet. Die Infoveranstaltung richtet sich an Betroffene, Interessierte und medizinisches Fachpersonal gleichermaßen.

Die Veranstaltung öffnet von 09:30 bis 16:30 Uhr ihre Türen und bietet ein dichtes Programm aus Expertenwissen und praktischen Angeboten. Die offizielle Eröffnung übernehmen Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Uwe Hauck, Geschäftsführer des veranstaltenden Sanitätshauses mannl & hauck GmbH.

Breites Vortragsspektrum von Medizin bis Kompression

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Namhafte Experten beleuchten den gesamten Tag über aktuelle Therapie- und Präventionsansätze. Die Themenschwerpunkte im Überblick:

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  • Ödeme im Fokus: Behandlung des Lymphödems in der Praxis sowie ganzheitliche Therapieansätze bei Lip- und Lymphödemen.

  • Gefäßgesundheit: Moderne Behandlungsmöglichkeiten von Krampfadern und innovative Ansätze zur Verbesserung der Mikrozirkulation.

  • Alltag & Versorgung: Wissenswertes zu den Möglichkeiten moderner Kompressionsversorgung, speziellen Reha-Angeboten sowie finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene.

Kostenlose Messungen und Rahmenprogramm

Neben den Fachvorträgen haben die Besucher die Möglichkeit, ihre eigene Gefäßgesundheit direkt vor Ort überprüfen zu lassen: Es werden kostenlose Venenmessungen angeboten. Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit einem Mittagsimbiss sowie Kaffee und Kuchen ebenfalls gesorgt.

Hintergrund: „Bad Kissingen bewegt sich“

Der Venen- und Lymphtag ist ein zentraler Baustein der Bad Kissinger Gesundheitswochen. Diese bieten noch den gesamten Mai über zahlreiche Aktionen und Vorträge rund um das Thema Prävention. Das komplette Programm der Aktionswochen ist online unter gesundheitswochen.badkissingen.de abrufbar.

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