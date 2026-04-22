Bad Kissinger Gesundheitswochen im Mai – Der ganze Monat Mai steht im Zeichen der Gesundheit
BAD KISSINGEN – Bereits zum vierten Mal verwandelt sich Deutschlands bekanntester Kurort vom 1. bis zum 31. Mai 2026 in ein Zentrum für Gesundheit. Über 50 Unternehmen und Vereine bieten ein umfangreiches Programm mit mehr als 200 Veranstaltungen an, die sich an Bürger und Gäste richten, die aktiv etwas für ihr Wohlbefinden tun möchten.
Die Veranstaltungsreihe, die 2023 ihre Premiere feierte, deckt ein breites Spektrum von medizinischen Fachtagungen über Wellness-Angebote bis hin zu sportlichen Wettbewerben ab. Alle Termine sind online unter gesundheitswochen.badkissingen.de einsehbar. Für Rückfragen steht Stefanie Maessen (Telefon: 0170-2911027, E-Mail: gesundheitswochen@stadt.badkissingen.de) zur Verfügung.
Programm-Highlights und medizinische Informationstage
Der Monat startet direkt mit hochkarätigen Informations- und Mitmachangeboten:
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Heilwasser & Ayurveda: Täglicher Heilwasserausschank in der Brunnenhalle (7–9 Uhr, werktags auch 16–18 Uhr). Das Ayurveda Zentrum im Hotel Fontana bietet zudem 10% Rabatt auf Einzelbehandlungen oder Kuren an.
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26. Bad Kissinger Diabetestag (02. Mai): Von 9:15 bis 13:00 Uhr finden im Rossini-Saal Vorträge zu Themen wie Diabetes und Krebs oder der Insulinpumpentherapie statt.
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KissSalis Fit & Aktiv-Tage (04.–08. Mai): Besucher zahlen nur 3 Stunden Eintritt für eine Tageskarte und können kostenfreie Zusatzangebote wie Wassergymnastik oder Technikführungen nutzen.
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Gesundheitsmarkt in der Innenstadt (07. Mai): Von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich Vereine und Unternehmen. Ab 16 Uhr gibt es Schautrainings in Boxen, Turnen und Taekwondo auf dem Marktplatz. Parallel bietet Geratherm Respiratory in der Kasernenstraße Lungenfunktionstests an.
Eröffnungen, Fachforen und Vorsorge
Die zweite Maihälfte verbindet Freizeitspaß mit wissenschaftlichem Austausch:
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Wiedereröffnung Terrassenfreibad (15. Mai): Um 14:00 Uhr findet der offizielle Festakt zur Saisoneröffnung mit Musik und Showelementen statt.
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Gesundheit & Fitness am Turniergebäude (16. Mai): Die VHS KissHab lädt von 14 bis 17 Uhr zu Mitmachangeboten für Bewegung und Entspannung ein.
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Zukunftsforum Rehabilitation & Patientenlotsen (20. Mai): Neben einer Fachtagung zum Case Management im Rossini-Saal findet im Haus Wagenburg (18:30 Uhr) ein Impulsvortrag zur Patientensteuerung statt. Zudem referiert das Hygiene-Institut bei LABOKLIN über „Hygiene im Alltag“.
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8. Venen- und Lymphtag (30. Mai): Von 9:30 bis 16:30 Uhr gibt es im Kurgarten Café Fachvorträge und kostenlose Venenmessungen.
Sportlicher Abschluss: run & fun
Den krönenden Abschluss der Gesundheitswochen bildet das run & fun Laufevent am Sonntag, den 31. Mai. Ab 9:00 Uhr starten die Läufe an der Europawiese. Das Angebot umfasst klassische Distanzen wie 5 km, 10 km, Halbmarathon und Marathon sowie einen „Gesundheitslauf“ ohne Zeitnahme und spezielle Kinderstrecken. Die Streckenführung verläuft größtenteils entlang der Fränkischen Saale. Anmeldungen sind unter www.run-and-fun.de möglich.
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