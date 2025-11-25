Bad Kissinger Schüler erforschen Klima
BAD KISSINGEN – Das P-Seminar des Jack-Steinberger-Gymnasiums Bad Kissingen untersucht, wie sich die Klimakrise konkret auf die Kurstadt auswirkt. Die Schülerinnen und Schüler erforschen die lokalen Klimabedingungen und wollen sogenannte Hitzehotspots in der Stadt identifizieren.
Ein zentrales Element des Projekts ist der Bau eines „Messrucksacks“. Mit diesem wollen die Jugendlichen durch die Straßen laufen und verschiedene Klimadaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Strahlungsintensität erfassen.
Kooperation und Datenauswertung
Das Seminarteam kooperiert eng mit der Stadt Bad Kissingen, wodurch der Kontakt zum Deutschen Wetterdienst (DWD) hergestellt werden konnte. Die Schülerinnen und Schüler erhielten so Zugang zu regionalen Messdaten und fachlichen Austausch.
Um die lokalen Beobachtungen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, werden neben den eigenen Messungen auch Daten von Wettersatelliten ausgewertet. Die Schüler legen Wert darauf zu verstehen, wie sich die Klimakrise direkt in ihrem Umfeld bemerkbar macht.
Besonders interessante Fragestellungen sind dabei:
-
Die Materialwahl von Bodenbelägen.
-
Die Wirkung von erdgebundenen Bäumen im Vergleich zu Sonnenschirmen oder bepflanzten Gefäßen.
-
Der Einfluss verschiedener Gestaltungselemente auf das Mikroklima in der Stadt.
Öffentliche Präsentation und Ausblick
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel unterstützt das Projekt, da verlässliche Ergebnisse die Grundlage für gute Entscheidungen bilden. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen im kommenden Jahr in einer öffentlichen Abschlusspräsentation vorgestellt werden, bei der die Schüler auch Anpassungsmaßnahmen für die Stadt Bad Kissingen vorschlagen möchten.
Interessierte Sponsoren, die das Projekt unterstützen möchten, können sich an Seminarleiter Dr. Florian Treisch wenden (treisch.florian@jack-steinberger-gymnasium.de).
