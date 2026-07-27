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Bad Neustadt Crime: Illegale Fischreuse entdeckt und Fahrradtacho gestohlen

27. Juli 2026Letztes Update 27. Juli 2026
Bad Neustadt Crime: Illegale Fischreuse entdeckt und Fahrradtacho gestohlen
Symbolfoto: 2fly4
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BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizei Bad Neustadt ermittelt nach dem Fund einer illegal ausgebrachten Fischreuse in der Brend sowie nach einem Fahrraddiebstahl im Umfeld des Triamare-Schwimmbades.

Am Sonntag gegen 11.15 Uhr entdeckten Beamte im Bachbereich rund 300 Meter unterhalb der Kreuzmühle eine unerlaubt angebrachte Reuse zum Fangen von Fischen. Das Fanggerät wurde durch die Polizei aus der Brend geborgen und sichergestellt. Die Ermittlungen zum möglichen Eigentümer dauern an.

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In einem weiteren Fall wurde zwischen Freitag, 8.15 Uhr, und 14.30 Uhr aus dem Hof des Triamare-Schwimmbades ein Fahrradtacho entwendet. Der Wert des Geräts beträgt rund 130 Euro.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.


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