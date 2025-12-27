Bad Neustadt: Einbruch in Spielothek – Polizei sucht Zeugen

BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in eine Spielothek eingebrochen. Er konnte mit seiner Beute entkommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach verschaffte sich der Unbekannte gegen 03:45 Uhr durch ein Toilettenfenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Spielothek in der Meininger Straße. Im weiteren Verlauf öffnete der gesuchte Dieb ebenfalls gewaltsam eine Kasse und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Anschließend entfernte er sich mit seiner Beute im Wert eines niedrigen, vierstelligen Betrages in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen übernommen und hofft in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise unter Tel. 09771/606-0.