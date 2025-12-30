Bad Neustadt: Zahlreiche Diebstähle – Polizei ergreift Tatverdächtigen

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Wie bereits Anfang Dezember berichtet, wurde ein 49-jähriger Mann von Zivilbeamten der Bad Neustädter Polizei auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen, und die Polizei durchsuchte seine Wohnung nach weiterem Diebesgut. Nachdem der Mann zunächst wieder freigelassen wurde, soll er weitere Taten begangen haben und steht nun im Verdacht, für zahlreiche weitere Diebstahlsdelikte verantwortlich zu sein. Am 23. Dezember erfolgte seine erneute Festnahme, und der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Diebstähle in Brendlorenzen

In den Wochen vor seiner Festnahme soll der 49-Jährige Deutsche im Ortsteil Brendlorenzen mehrere Diebstähle begangen haben. Dabei hatte er es besonders auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen. Der Täter nutzte die Dunkelheit, um von Auto zu Auto zu gehen und zu überprüfen, ob sie abgeschlossen waren. Bei offenen Fahrzeugen stieg er ein und durchsuchte sie nach Bargeld und anderen Wertgegenständen.

Festnahme und Untersuchungshaft

Am 9. Dezember wurde der Mann von Zivilbeamten bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzte die Polizei ihn zunächst wieder auf freien Fuß. Doch schon bald beging der 49-Jährige weitere Diebstähle. In den darauf folgenden Tagen soll er Dutzende Fahrzeuge durchsucht und dabei versuchte sowie vollendete Diebstähle begangen haben.

Durch intensive Ermittlungen und umfangreiche Maßnahmen der Bad Neustädter Polizei konnte der Verdächtige erneut festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Seitdem befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.