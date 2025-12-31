Bad Neustadt: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Pkw – Rund 20.000 Euro Schaden

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Montagvormittag führte eine Unachtsamkeit zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es blieb bei Sachschaden.

Am Montag, gegen 11:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Meininger Straße / Am Zollberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige deutsche Autofahrerin befuhr die Meininger Straße vom Kaufland kommend und wollte geradeaus in Richtung Triamare weiterfahren. Gleichzeitig beabsichtigte eine 61-jährige deutsche Busfahrerin, die Am Zollberg unterwegs war, an der Kreuzung nach links in die Meininger Straße abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und nahm dem Bus die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, auch nicht die zehn Fahrgäste im Bus.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen aufgenommen.