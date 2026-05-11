Badeunfall im Main: 23-jähriger Schwimmer bei Großwallstadt vermisst
GROSSWALLSTADT / KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG – Ein dramatischer Zwischenfall am Main hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein 23-jähriger Mann wird seit einem versuchten Durchschwimmen des Flusses vermisst. Trotz eines massiven Aufgebots an Helfern blieb die Suche bislang erfolglos.
Gegen 17:45 Uhr begab sich der junge Mann gemeinsam mit Begleitern auf Höhe des Sportplatzes bzw. Wohnmobilstellplatzes in Großwallstadt in den Main. Sein Ziel war es offenbar, den Fluss schwimmend zu durchqueren.
Notlage während des Schwimmens
Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 23-Jährige während der Überquerung aus noch ungeklärter Ursache in Not und ging plötzlich unter. Die Personen, die mit ihm im Wasser waren, versuchten sofort, ihn zu finden, mussten jedoch kurz darauf den Notruf absetzen.
Massives Aufgebot an Rettungskräften
Insgesamt rund 100 Einsatzkräfte beteiligten sich an der sofort eingeleiteten Suche:
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Wasserrettung & Feuerwehr: Mehrere Boote und Taucher suchten den Flussabschnitt systematisch ab.
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Luftunterstützung: Ein Polizeihubschrauber und Drohnen kamen zum Einsatz, um das Gebiet aus der Luft zu sondieren.
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Betreuung: Ein Kriseninterventionsteam übernahm die psychologische Betreuung der Angehörigen und Augenzeugen vor Ort.
Bis zum späten Abend (21:30 Uhr) konnten die Einsatzkräfte den Vermissten nicht auffinden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
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