Badeunfall in Weißsee – 41-Jähriger aus Wasser geborgen

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein Badeunfall am Freitagabend sorgte für einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Wasserwacht. Ein 41-Jähriger wurde schwer verletzt und befindet sich nun in einem Krankenhaus.

Dem aktuellen Sachstand nach ist der 41-Jährige etwa 20 Meter vom Ufer entfernt im Weißsee geschwommen, als er plötzlich untergegangen ist. Dies wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die sofort ins Wasser gegangen sind und nach dem Mann suchten. Nach wenigen Minuten konnten sie diesen im Wasser auffinden und an Land bringen.

Die Ersthelfer begannen unmittelbar mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten diese fort, bis der bereits verständigte Notarzt und der Rettungsdienst vor Ort eingetroffen sind. Der 41-Jährige wurde nach einer ersten medizinischen Behandlung schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen schwebt er, insbesondere auf Grund der beherzten Reaktion der Ersthelfer, nicht in Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Badeunfalls hat die Alzenauer Polizei übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.