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Bäckerhandwerk wird für Nachwuchs attraktiver

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Bäckerhandwerk wird für Nachwuchs attraktiver
NGG | Tobias Seifert
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SCHWEINFURT – Auszubildende im Bäckerhandwerk in Schweinfurt profitieren ab März 2026 von einer deutlichen Erhöhung ihrer monatlichen Vergütung. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Unterfranken mitteilt, steigen die Bezüge um 50 Euro pro Monat für alle angehenden Bäcker sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.

Die neue Regelung sieht vor, dass Auszubildende im ersten Lehrjahr künftig mit 1.070 Euro monatlich starten. Im zweiten Jahr erhöht sich der Betrag auf 1.140 Euro, während im dritten Ausbildungsjahr 1.280 Euro gezahlt werden. Da der Tarifvertrag allgemeinverbindlich ist, gilt diese Anpassung für alle Betriebe der Branche in der Region.

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Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, sieht in der Erhöhung ein wichtiges Signal zur Steigerung der Attraktivität des Handwerks. Angesichts sinkender Azubi-Zahlen – laut Arbeitsagentur gibt es im Landkreis derzeit nur noch 14 Auszubildende im Vergleich zu 26 vor zehn Jahren – soll die bessere Bezahlung junge Menschen motivieren, sich für eine Karriere in einer der insgesamt 66 Bäckereien und Filialen in Stadt und Landkreis Schweinfurt zu entscheiden.

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Die Gewerkschaft hatte sich am Tariftisch gezielt für diesen „Lockruf“ stark gemacht, um die Nahversorgung mit frischen Backwaren langfristig zu sichern. Weitere Informationen für Beschäftigte und Auszubildende stellt die NGG über eine spezielle Hotline unter

www.ngg.net/baecker-hotline bereit.

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