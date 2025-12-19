Bäckerinnung Mainfranken spendet Christstollen an Einrichtungen im Raum Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Rahmen der traditionellen Christstollen-Aktion der Bäckerinnung wurden in diesem Jahr 50 handwerklich gefertigte Stollen an soziale Einrichtungen in der Region verteilt.
Die Spenden gingen zu gleichen Teilen an das AWO-Seniorenzentrum und das Förderzentrum Schule am Bach in Schonungen, die Sozialweihnachtsfeier der Stadt Schweinfurt sowie den Tafelladen in Haßfurt. Die Aktion unterstreicht das Ziel der heimischen Bäcker, zur Weihnachtszeit Freude zu verschenken und bedürftige Menschen sowie soziale Institutionen zu unterstützen.
Die symbolische Übergabe fand im AWO-Seniorenzentrum in Schonungen statt. Markus Gürsching, stellvertretender Obermeister der neu gegründeten Bäckerinnung Mainfranken, überreichte die Backwaren im Beisein von Landrat Florian Töpper und Bürgermeister Stefan Rottmann. Die Spende wurde von einem Großteil der 24 Innungsbetriebe aus dem Bereich Schweinfurt und Haßberge finanziert. Landrat Töpper würdigte die Geste als wertvolle Tradition, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärke und die Vorfreude auf das Fest fördere.
Ein besonderer Fokus lag bei dem Treffen auch auf der Struktur des regionalen Handwerks. Die Ende Oktober durch Fusion entstandene Bäckerinnung Mainfranken vereint nun insgesamt 104 Betriebe aus den Landkreisen Schweinfurt, Haßberge, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Kitzingen sowie Würzburg und Main-Spessart. Neben der Spendenbereitschaft lobte der Landrat ausdrücklich die Ausbildungsleistung der Betriebe, deren Nachwuchs im modernen beruflichen Schulzentrum Alfons Goppel in Schweinfurt optimal auf das Berufsleben vorbereitet wird.
