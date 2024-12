Bäckerinnung Schweinfurt-Haßberge spendet Christstollen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die traditionelle Christstollen-Aktion der Bäckerinnung Schweinfurt-Haßberge stand auch in diesem Jahr im Zeichen von Genuss und Wohltätigkeit. Insgesamt wurden 110 Kilogramm des Weihnachtsgebäcks gleichmäßig auf die Landkreise Schweinfurt und Haßberge sowie die Stadt Schweinfurt verteilt, um karitative Einrichtungen zu unterstützen.

Dieses Jahr ging die Spende des Landkreises Schweinfurt an die AWO Tagespflege am Sonnenteller in Dittelbrunn und das Caritas Jugendhilfezentrum Maria Schutz in Grafenrheinfeld. Innungsobermeister Gerhard Götz und Bäckermeister Udo Dietmann überbrachten die Christstollen persönlich nach Dittelbrunn, wo Pflegedienstleiterin Lejla Gallagher die Spende entgegennahm. Besucherinnen und Besucher der Tagespflege konnten das weihnachtliche Gebäck direkt in stimmungsvoller Atmosphäre genießen. Stefanie Kimmel, Leiterin des Jugendhilfezentrums Maria Schutz, holte die Spende ebenfalls in Dittelbrunn ab.

Landrat Florian Töpper, der die beiden Einrichtungen für die diesjährige Spendenaktion ausgewählt hatte, zeigte sich erfreut über die Begegnungen vor Ort. „Die jährliche Christstollenspende ist eine wunderbare Geste unserer Bäckerinnung. Sie sorgt nicht nur für weihnachtliche Stimmung, sondern schafft auch eine Verbindung zwischen den Menschen. Herzlichen Dank dafür“, betonte Töpper.

Er würdigte zudem das Engagement der Innungsbetriebe, die sich besonders in der Ausbildung von Nachwuchsbäckerinnen und -bäckern einbringen. Diese werden im neuen beruflichen Schulzentrum Alfons Goppel in der Schweinfurter Geschwister-Scholl-Straße unterrichtet, das vom Landkreis Schweinfurt betrieben wird.

Auch Dittelbrunns Bürgermeister Willi Warmuth sowie Schonungens Bürgermeister Stefan Rottmann, in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des AWO Bezirksverbands Unterfranken, nahmen an dem Spendentermin teil und zeigten ihre Wertschätzung für diese besondere Aktion.