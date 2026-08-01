Bäderland Bayerische Rhön stärkt Zusammenarbeit im Tourismus

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Das Bäderland Bayerische Rhön hat mit mehreren Weiterbildungsangeboten den Austausch zwischen touristischen Einrichtungen der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld gefördert. Ziel ist es, Wissen zu teilen und Gäste künftig noch besser informieren zu können.

Mitarbeitende der Tourist-Informationen und touristischen Einrichtungen stehen täglich als Ansprechpartner für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Um die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks zu stärken, organisierte das Bäderland Bayerische Rhön in den vergangenen Wochen drei Angebote: einen gemeinsamen Wandertag zum Wissenstransfer, eine Schulung zum Thema Künstliche Intelligenz sowie die Unterstützung einer Gästeführer-Qualifizierung.

„Der persönliche Austausch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zusammenarbeit. Durch die Vernetzung profitieren die Mitarbeitenden der Tourist-Informationen und damit auch unsere Gäste“, sagt Thomas Beck, Sprecher des Bäderlandes Bayerische Rhön und Kurdirektor in Bad Bocklet.

Den Auftakt bildete am 24. Juni eine gemeinsame Wanderung auf dem ersten Premium-Stadtwanderweg Bayerns in Bad Neustadt an der Saale. Die Teilnehmenden nutzten die Tour, um Erfahrungen aus ihrer täglichen Arbeit auszutauschen und Kontakte zwischen den Tourist-Informationen der fünf Kurorte zu vertiefen.

Am 15. Juli folgte in Bad Neustadt eine Schulung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Tourismus. Dabei erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Überblick über mögliche Anwendungen sowie deren Grenzen im Arbeitsalltag.

Zusätzlich unterstützte das Bäderland Bayerische Rhön die Gästeführerqualifizierung der Volkshochschule Rhön-Grabfeld gGmbH, die im Juni abgeschlossen wurde. Insgesamt 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarben dabei die Voraussetzungen, Besucherinnen und Besucher künftig fachkundig und zielgruppengerecht durch die Region zu begleiten.

Jessica Kawitzke von der FrankenTherme Bad Königshofen bewertete die Weiterbildungsangebote positiv. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kurorten bringe neue Impulse für die tägliche Arbeit und stärke die Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks.

Das Bäderland Bayerische Rhön besteht seit 2002. Mitglieder sind die Kurorte Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Königshofen und Bad Neustadt an der Saale. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame touristische Weiterentwicklung der Region sowie der regelmäßige Austausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen.