„Bäume für die Zukunft“: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge setzt Engagement für Pflanzaktion der Stadt Schweinfurt fort

SCHWEINFURT – Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge ist langjähriger Partner der städtischen Initiative „Bäume für die Zukunft“ in Schweinfurt. Auch im Jahr 2024 förderte die Sparkasse das beliebte Pflanzprojekt, das Familien die Möglichkeit bietet, zur Geburt eines Kindes einen Baum zu setzen. Dieses besondere Geschenk symbolisiert Nachhaltigkeit und hinterlässt einen bleibenden Beitrag für kommende Generationen.

Beim jüngsten Pflanztermin im Stadtwald waren stellvertretend drei Familien mit dabei, um gemeinsam mit Unterstützung der Sparkasse neue Bäume zu setzen. Seit 2019 engagiert sich die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge für die von Angela und Roland Merz ins Leben gerufene Aktion. Thomas Engert, Leiter der Kommunikation bei der Sparkasse, packte in diesem Jahr tatkräftig mit an und betonte die Bedeutung des Projekts: „Als Sparkasse mit tiefen Wurzeln in der Region liegt uns Nachhaltigkeit besonders am Herzen. ‚Bäume für die Zukunft‘ ist eine wunderbare Initiative, die nicht nur die Natur in unserer Region bereichert, sondern auch das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz stärkt.“

Auch 2024 wurden in enger Abstimmung mit dem Forstamt Baumarten ausgewählt, die den Anforderungen des Klimawandels standhalten. Beim jüngsten Pflanztermin wurden robuste und ökologisch wertvolle Arten wie Trauben-Eichen und Esskastanien gesetzt, die wichtige Beiträge zur Biodiversität leisten. Insgesamt wurden 2024 151 neue Bäumchen gepflanzt.

Für die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge ist die Unterstützung solcher Projekte ein wesentlicher Bestandteil ihres Engagements in der Region. „Ein großer Dank gilt den Initiatoren der Aktion sowie allen Familien, die sich mit der Pflanzung eines Baumes aktiv für die Umwelt einsetzen.

Gemeinsam können wir viel bewegen und unsere Region grüner und lebenswerter machen“, so Engert abschließend.