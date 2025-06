Bäume in der Hitze richtig gießen

HASSFURT – Die sommerliche Hitze hat die Region fest im Griff. Während sich viele Menschen nach Abkühlung sehnen, geraten Bäume oft in Vergessenheit – dabei sind sie besonders auf ausreichende Bewässerung angewiesen. Gartenbesitzer sind in diesen heißen Wochen aufgerufen, ihre Bäume regelmäßig zu gießen, um deren Gesundheit zu sichern und ihren positiven Einfluss auf das Stadtklima aufrechtzuerhalten.

Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern kühlen die Umgebung durch Verdunstung und leisten so einen bedeutenden Beitrag zur Klimaregulierung. „Durch ihren natürlichen Schatten und die Verdunstung senken die Bäume die Umgebungstemperatur und tragen zur Klimaregulierung bei“, erklärt Kreisfachberater Johannes Bayer. Diese Verdunstungskühlung helfe, Hitzestress zu mildern – sowohl für Menschen als auch für Flora und Fauna.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit warnt Bayer vor den Folgen fehlender Bewässerung. Bäume, die unter Wassermangel leiden, sind deutlich anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Besonders betroffen sind junge Bäume sowie solche, die in Städten oder am Straßenrand gepflanzt wurden, da sie dort meist weniger Raum für tiefreichende Wurzeln haben.

Die einfachste Methode sei laut Bayer das Gießen mit dem Gartenschlauch. Dabei sollte das Wasser tief in den Boden eindringen können, um die Wurzeln zu erreichen. Mulchmaterial wie Rindenmulch oder Grasschnitt könne zusätzlich helfen, die Feuchtigkeit länger im Boden zu halten und die Verdunstung zu verringern.

Ein Gießrand rund um den Baum sorgt dafür, dass das Wasser nicht seitlich abläuft, sondern Zeit hat, in die Tiefe zu sickern. Praktisch sind auch Wassersäcke, die um den Stamm gelegt werden und durch kleine Löcher über Stunden hinweg das Wasser gleichmäßig abgeben. Jungbäume benötigen wöchentlich rund 100 bis 150 Liter Wasser in einem Arbeitsgang, bei Sträuchern genügen je nach Größe etwa 20 bis 40 Liter.

„Am wirkungsvollsten ist es, früh am Morgen zu gießen“, empfiehlt Bayer. Dann sei die Verdunstung gering und das Wasser könne optimal von den Wurzeln aufgenommen werden. Wer also nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun will, sollte den Baum vor der eigenen Haustür nicht vergessen.