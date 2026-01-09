Bagger aufgebrochen – Hoher Beuteschaden – Zeugen gesucht

SCHWARZACH AM MAIN, LKR. KITZINGEN – Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend in der Nähe der A3 an zwei Baggern zu schaffen gemacht und mehrere Fahrzeugteile und Werkzeuge entwendet. Die Kitzinger Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch, gegen 23:05 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen abgestellten Bagger auf der Strecke zwischen Hörblach und Großlangheim, im Bereich der A3, gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Bagger wurden mehrere Batterien entwendet. Aus einem weiteren Bagger wurden Werkzeugteile und ein Kompressor entwendet. Der Dieb konnte mit der Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich unerkannt entkommen.

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 09321/141-0 zu melden.