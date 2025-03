Bagger von Baustelle entwendet – Kripo Würzburg sucht Zeugen zum Auf- bzw. Abladevorgang

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am Freitagmorgen wurde ein Raupenbagger von einer Baustelle entwendet. Die Polizei konnte das Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in Schweinfurt feststellen. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen hinsichtlich des Auf- und Abladevorganges.

Am Freitagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Baufirma fest, dass der Raupenbagger, den er an der Einmündung Seilerstraße / Weg an der Ziegelhütte abgestellt hatte, entwendet wurde. Den aktuellen Erkenntnissen der Kriminalpolizei nach, muss der 3,5 Tonnen schwere Bagger am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr mit einem Lkw mit einem größeren Anhänger abtransportiert worden sein. Gegen 09:00 Uhr wurde das Fahrzeug schließlich in Schweinfurt auf dem öffentlichen Baggersee-Parkplatz wieder abgeladen.

Der Bagger konnte durch die Polizei sichergestellt und wieder an die Baufirma ausgehändigt werden.

Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die das Auf- bzw. Abladen des Baggers beobachten konnten und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer konnte das Aufladen in Heidingsfeld in der Straße Seilerstraße / Weg an der Ziegelhütte beobachten?

Wem ist ein Lkw mit einem Tandemanhänger und einem aufgeladenen Bagger aufgefallen?

Wer kann Angaben zu dem Abladen des Fahrzeugs auf dem öffentlichen Baggersee-Parkplatz machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.