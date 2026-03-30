Bahnhofsplatz Würzburg wird weiter begrünt
WÜRZBURG – Nach der erfolgreichen Umgestaltung der Grünflächen zwischen Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz im vergangenen Jahr folgt nun der nächste Schritt: Auf der Ostseite des Platzes wird eine zweite Baumreihe gepflanzt. Die Maßnahme ist Teil der Strategie, den Bahnhofsbereich durch zusätzliche Bepflanzung ökologisch aufzuwerten und das Stadtklima zu verbessern.
Die Arbeiten werden in zwei Phasen unterteilt. In diesem Frühjahr liegt der Fokus auf dem Bereich um den Denkort Deportationen, wo bereits die Gruben für vier neue Bäume ausgehoben wurden. Zwei weitere Standorte im nördlichen Bereich werden erst nach der Fertigstellung der neuen Fahrradgarage realisiert, da diese Flächen aktuell noch als Baustelleneinrichtung benötigt werden.
Aufwendige Vorbereitung der Baumstandorte
Die Errichtung der neuen Standorte ist technisch anspruchsvoll und erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen dem Bauhof und dem Gartenamt.
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Infrastruktur: Vor dem Aushub der rund 25 m³ großen Baumgruben mussten zunächst Versorgungsleitungen verlegt werden.
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Technik: Die Gruben werden mit speziellem Baumsubstrat verfüllt und mit Belüftungs- sowie Bewässerungsrohren ausgestattet.
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Begehbarkeit: Die 7 m² großen Baumscheiben erhalten Gussroste, sodass die Fläche nach den Asphaltarbeiten wieder uneingeschränkt für Passanten nutzbar bleibt.
Wahl der Baumart: Die Stadtulme
Als Baumart wurde erneut die Stadtulme gewählt, die bereits auf der gegenüberliegenden Seite des Vorplatzes zu finden ist. Oberbürgermeister Martin Heilig und die 2. Bürgermeisterin Dr. Sandra Vorlová überzeugten sich vor Ort von den Fortschritten. Heilig betonte, dass sich die Stadtulme in der Würzburger Innenstadt bereits bewährt habe, da sie besonders widerstandsfähig gegen Frost, Wind und vorübergehende Trockenheit sei.
Förderung und Finanzierung
Die Kosten für die insgesamt sechs neuen Baumstandorte werden zu 80 % durch das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit getragen. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“.
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