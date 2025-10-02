Bahnmitarbeiter nach Kollision mit Zug verstorben – Kriminalpolizei ermittelt

EBELSBACH – Bei einem tragischen Zugunfall in der Nacht zum Dienstag im Ortsteil Steinbach ist ein 21-jähriger Mitarbeiter der Bahn ums Leben gekommen. Der junge Mann befand sich im Zuge von Bauarbeiten berechtigt auf den Gleisen, als er gegen 23:35 Uhr von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen aufgenommen.

Die Fahrgäste der betroffenen Regionalbahn wurden durch die Feuerwehr aus dem Zug gebracht und konnten ihre Reise nach kurzer Zeit fortsetzen.

Zur Klärung der Hintergründe des Unfalls war neben der Kriminalpolizei auch ein Sachverständiger vor Ort im Einsatz. Die Bahnstrecke blieb für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt.