Bahnreisender ohne Fahrschein leistet Widerstand

WÜRZBURG – Am Dienstagvormittag, dem 15. Juli 2025, kam es am Würzburger Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 31-jähriger Schweizer erheblichen Widerstand leistete. Gegen 10:15 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert, nachdem der Mann im ICE 928 von Nürnberg nach Würzburg ohne gültige Fahrkarte unterwegs war und sich weigerte, diese nachzulösen. Bei Ankunft in Würzburg wurde er von den Beamten gestellt.

Der Schweizer zeigte sich den eingesetzten Polizeikräften gegenüber äußerst uneinsichtig und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als die Beamten versuchten, ihm Handfesseln anzulegen, widersetzte er sich massiv, wobei zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Sie konnten ihren Dienst allerdings fortsetzen. Zusätzlich ging bei dem Einsatz ein Ausrüstungsgegenstand der Bundespolizei zu Bruch.

Nachdem der Mann schließlich gefesselt war, beruhigte er sich. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle, wo seine Identität in Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichens von Leistungen sowie Sachbeschädigung.