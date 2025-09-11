Bahnreisender wird von Weiterfahrt ausgeschlossen und leistet anschließend Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte
WÜRZBURG – Am Mittwochabend kam es im Würzburger Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Streife der Bundespolizei und einem 42-jährigen Litauer. Der Mann, der zuvor aufgrund ungebührlichen Verhaltens von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden war, zeigte sich fortlaufend aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten.
Die Bundespolizisten nahmen einen verbalen Disput zwischen dem Mann und DB-Sicherheitsmitarbeitern wahr. Nachdem der 42-Jährige auch bei der polizeilichen Kontrolle aggressiv und unkooperativ blieb, sprachen die Beamten einen Platzverweis für den Bahnhof aus. Als der Mann diesem nicht nachkam, versuchten die Einsatzkräfte, ihn aus dem Bahnhof zu führen. Dagegen leistete der alkoholisierte Litauer Widerstand und griff die Beamten tätlich an.
Die Bundespolizisten konnten den Mann zu Boden bringen und fesseln. Auch den Weg zur Dienststelle versuchte er zu verhindern und beruhigte sich erst in den Gewahrsamsräumen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Der Mann erlitt leichte Abschürfungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Auch die Bundespolizisten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Litauer wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes und des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.
