Bahnunfall – Kahlgrundbahn stößt mit Lkw zusammen

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Freitagmorgen kam es zwischen Strötzbach und Mensenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen der Kahlgrundbahn und einen mit Getränken beladenen Lkw samt Anhänger. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden und ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, ging über die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Bahnunfall ein. Der 47-jährige Fahrer, eines mit Getränken beladenen Lkw samt Anhänger, wollte bei einem Supermarkt seine Waren anliefern. Als die Schranken sich schlossen und das Signal ertönte, befand sich das Fahrzeuggespann stehend auf den Gleisen. Der Zugführer der Kahlgrundbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Anhänger zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Die Bahnstrecke zwischen Alzenau und Schöllkrippen musste gesperrt werden. Die Schienensperrung dauert vermutlich bis in den späten Nachmittag noch an. Nach circa zwei Stunden konnte ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Das Fahrzeuggespann musste mithilfe eines Krans abgeschleppt werden. Die Polizei Alzenau hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der genaue Sachschaden ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.